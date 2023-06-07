Среда, 7 Июня 2023 11:48

АрмИнфо. Причиной увольнения высокопоставленных прокуроров Армении, курировавших дела второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, стала прослушка в кабинетах их разговоров, сообщает армянская газета <Жоговурд>.

Согласно газете, на основании прослушки стали известны разговоры прокуроров, в которых они нелестно отзывались о деятельности генерального прокурора РА Анны Вардапетян с использованием <крепких> выражений. Газета подчеркивает, что эти сведения были получены из самой системы прокуратуры РА. <Время покажет, насколько правдивы эти слухи, но со вчерашнего дня об этом активно говорят в системе. Мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой прокомментировать эти слухи, но там их опровергли>, - отмечает <Жоговурд>.

Накануне стало известно, что заместитель генерального прокурора Геворг Багдасарян и прокурор Котайкской области Петрос Петросян, которые являлись обвинителями второго президента РА Роберта Кочаряна по уголовному делу о 1 марта, подали заявление об увольнении. Кроме того, прокурор по делу Сержа Саргсяна Арсен Мартиросян также написал заявление об увольнении