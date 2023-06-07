Среда, 7 Июня 2023 11:47

АрмИнфо. Министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян выступил на состоявшейся в Женеве 111-й сессии Международной конференции труда, в которой принимают участие делегации, представляющие 187 стран-членов Международной организации труда (МОТ). Об этом сообщила пресс- служба ведомства.

Говоря о политике, проводимой РА в сфере занятости и работе, проводимой в этом направлении, министр отметил, что Республика Армения, будучи верной принятым ценностям, продолжает прилагать необходимые усилия и ресурсы в направлении реализации программ реформ. В этом контексте Мкртчян подчеркнул важность разработки стратегии занятости РА, реализации программы <Достойный труд> и требований Трудового кодекса РА. Министр также подчеркнул важность реализации к 2030 году программы <Достойный труд> с точки зрения устойчивого развития. Он заметил, что положения программы, предусмотренные к реализации в 2019- 2023 г.г., были успешно реализованы.

Однако, как отметил глава делегации РА, серьезным препятствием для этих усилий остаются вооруженные конфликты. <В 2020 году агрессия Азербайджана против народа Нагорного Карабаха и суверенной территории Республики Армения, а также блокада 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха в течение более полугода серьезно препятствуют защите основных прав человека. В настоящее время народ Нагорного Карабаха лишен права на здоровье, труд и свободное передвижение, что противоречит международным признанным нормам, в частности, Всеобщей декларации прав человека и целям Международной организации труда>, - отметил министр.

Мкртчян высоко оценил 31-летнее сотрудничество Республики Армения с Международной организацией труда и подчеркнул, что МОТ была и остается надежным партнером Армении, особенно в вопросах укрепления социальной справедливости, обеспечения безопасности работ и здоровья граждан, а также развития социального диалога.

Завершая свое выступление, глава делегации РА выразил надежду, что последовательная работа и общие усилия всех участников МОТ позволят преодолеть существующие вызовы, обеспечить социальную справедливость, достойную работу и процветание.