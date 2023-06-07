Среда, 7 Июня 2023 11:46

АрмИнфо. Баку и Ереван находятся на пороге мира. Как передает РИА <Новости>, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Две страны впервые после восстановления своей независимости находятся на пороге мира, обязуясь взаимно уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ>, - сказал Байрамов.

Он добавил, что Азербайджан ведет активную работу по обеспечению прочного мира с Арменией. <Есть возможности и реальные перспективы для установления мира, укрепления стабильности, обеспечения мирного

сосуществования, продвижения мирной повестки дня, инвестиций в экономическое развитие и сотрудничество", - подчеркнул глава МИД Азербайджана.