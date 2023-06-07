Среда, 7 Июня 2023 10:01

АрмИнфо.Полузащитник миланского <Интера> Генрих Мхитарян хочет сыграть в финале самого престижного европейского турнира - Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Football Italia, об этом бывший капитан сборной Армении по футболу заявил в беседе с журналистами.

<Я чувствую себя хорошо и сделаю все, чтобы принять участие в этой игре. Время еще есть, и я надеюсь помочь команде в этом финале", - сказал Мхитарян. Он подчеркнул, что хочет победить в этом финале, поскольку такое случается не каждый день. <Не знаю, сколько еще буду играть, но сделаю все, чтобы максимально продлить свою карьеру. У <Манчестер Сити>, пожалуй, сильнейший состав в Европе и сильная полузащита, но и наша команда очень сильна. Мы можем показать, что хорошо играем с мячом, а также можем успешно атаковать", - подчеркнул футболист.

Отметим, что в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с <Миланом> Мхитарян получил травму четырехглавой мышцы левого бедра.

В настоящее время он проходит активный этап реабилитации. Если ему удастся выступить, он станет первым армянином, принимающим участие в финале Лиги чемпионов, который пройдет 10 июня в 23:00 по ереванскому времени на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле