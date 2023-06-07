Среда, 7 Июня 2023 10:00

АрмИнфо.Вопросы региональной безопасности и стабильности обсудили в ходе телефонного разговора 6 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским

вопросам Дерек Хоган.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в преддверии запланированных в Вашингтоне обсуждений через несколько дней, были затронуты ключевые

вопросы процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе вопросы делимитации и обеспечения пограничной безопасности, надлежащего делегирования вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

В этом ключе Мирзоян подчеркнул важность обеспечения максимально возможной определенности в процессе делимитации, в частности обязательств по карте 1975 года. Глава МИД Армении еще раз обратил внимание коллеги на агрессивную риторику, звучащую параллельно с переговорным процессом со стороны руководства Азербайджана, подчеркнув необходимость исключения угрозы применения силы и взаимного уважения территориальной целостности.