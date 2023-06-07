Среда, 7 Июня 2023 09:58

АрмИнфо. В Армении понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями с грозами и градом.

Согласно сообщению Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды, 7 июня температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов, в регионах Лорийской, Тавушской, Союникской областей, а также в Арцахе - на 5-7 градусов.

7 июня и с 10 по 11 июня в большинстве регионах страны, а также днем с 8 по 9 июня в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, в ряде мест возможен град. Ветер юго-западный с порывами до

2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление порывов ветра до 15-20 м/с. В Ереване 7 июня днем прогнозируется 26-28 градусов, вечером - 20-22 градуса, в ночь с 7 на 8 июня - 13-15 градусов тепла. 7 июня, а также с 10 по 11 июня возможен кратковременный дождь с грозой. Во время грозы порывы ветров усилятся до 14-18 м/с.