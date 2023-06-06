Вторник, 6 Июня 2023 20:29

АрмИнфо. Региональные процессы, в том числе перспективы восстановления и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз обсудили, в ходе встречи 6 июня в Ереване, вице- премьер-министр Армении Мгер Григорян и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, собеседники обсудили также вопросы, связанные с дальнейшей работой комиссии по делимитации и безопасности границ.

На встрече также присутствовала глава представительства ЕС в Армении Андреа Викторин