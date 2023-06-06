Вторник, 6 Июня 2023 20:25

АрмИнфо. Действующие власти Армении, в попытках сокрыть любую свою неудачу, продолжают порочную практику проведение параллелей с так называемыми прежними властями. Подобного мнения придерживается зампред Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

По его словам, последний позорный визит Пашиняна в Анкару не стал исключением.

"Официальная пропагандистская машина навязывает своим еще лояльным последователям тезис о том, что в прошлом власти Армении участвовали в политических событиях Турции на разных уровнях, и "футбольная дипломатия" и другие примеры тому подтверждение. Где опять лукавит правительство?", - задался вопросом Ашотян.

В этом ключе он обратил внимание на тот факт, предыдущий и нынешний армяно- турецкие процессы имеют ряд принципиальных, судьбоносных, нравственных отличий.

По его словам, во-первых, прежний армяно-турецкий процесс, "футбольная дипломатия", был процессом отношений двух равноправных сторон, двух равноправных субъектов, "крестным отцом" которого были крупные игроки международного сообщества. Ашотян добавил, что об этом свидетельствует не только видео- и фотохроника, лучше всего выражающая различия в "химии" прежней и нынешней областей, но и содержание этого процесса.

"Во-вторых, в ходе предыдущего армяно-турецкого процесса Армения не потерпела позорного поражения и не легитимизировала посредством "переизбранием" таких же позорных выборов причину этого поражения в лице Никола Пашиняна. Армянский солдат стоял в Горадизе, а не на Шурнухской дороге. В Шуши была статуя Спарапета, а не азербайджано-турецкие флаги. Алиев произносил жалобные тексты о том, что мир принуждает его признать независимость Арцаха, не предлагал "амнистию"", - добавил оппозиционер.

В-третьих, продолжил Ашотян, в ходе предыдущего армяно-турецкого процесса, хотя Турция от всего сердца сочувствовала и поддерживала Азербайджан, она никогда открыто не совершала ни военных, ни политических наглых и откровенных интервенций на Южном Кавказе в пользу Азербайджана. В доказательство своих слов он напомнил, что в первые дни апрельской войны 2016 года Турция как член Минской группы ОБСЕ подписала заявление, осуждающее эту войну и призывающее к прекращению огня.

"Однако во время 44-дневной войны мы все очень хорошо помним, какие очевидные и циничные, открытые интервенции турецкий режим совершал во время войны как в военном, политическом, так и в пропагандистском плане", - сказал политик.

Более того, по его словам, в ходе предыдущего армяно-турецкого процесса Турция отличалась как по своему управлению, так и по своему внутреннему развитию.

"Сегодня в нынешнем формате армяно-турецких отношений мы имеем дело с администрацией с региональными экспансионистскими амбициями, признающей только один язык - это язык силы. Между тем, представляющий нас Никол Пашинян, может продемонстрировать все, кроме силы.

В ходе предыдущего армяно-турецкого процесса Турция никогда не говорила о так называемом 'Зангезурском коридоре". Пантюркизм был их мечтой, но не был повесткой дня армяно-турецких отношений. Министры иностранных дел не говорили, что "тюркская дорога должна проходить через Зангезур"", - констатировал Ашотян.

Вместе с тем, зампред РПА обратил внимание на тот факт, что предыдущий армяно- турецкий процесс не только не затмил собой процесс международного признания Геноцида армян, но, как показывают простые статистические данные и факты, стал хорошей возможностью для его признания многими новыми странами. Меж тем, продолжил Ашотян, сегодня на уровне государственных чиновников, даже внутри самой Армении, говорят о том, что процесс международного признания Геноцида армян завершился.

Зампред РПА также обратил внимание на тот факт, что предыдущий армяно-турецкий процесс был направлен на отделение армяно-турецких отношений от армяно- азербайджанских.

"Однако сегодняшний процесс является прямым продолжением армяно-азербайджанских отношений после разрушительной войны со всеми ее разрушительными последствиями.

Кроме того, в предыдущем армяно-турецком процессе Армения не вышла на план- максимум из-за Турции, но вышла из процесса с геополитической выгодой, доказав сверхдержавам, что кризис в армяно-турецких отношениях не из-за армянской стороны, а из-за турецких устремлений.

В доказательство напомню знаменитые слова госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что в армяно-турецких отношениях мяч на стороне Турции", - подчеркнул политик.

Ашотян выразил убеждение, что сегодняшний процесс нормализации явно идет с растратой последних ценностей национального капитала и служит исключительно турецким планам региональной экспансии, осуществляемым за счет национального достоинства армянского народа.

"В прошлом Серж Саргсян отправлял "к черту" с трибуны ООН лживые подписи Турции под армяно-турецкими протоколами. Сегодня же Эрдоган посылает "к черту" Никола Пашиняна, и в его лице весь армянский народ. Вы чувствуете разницу?", - вопрошал Ашотян.