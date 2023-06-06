Вторник, 6 Июня 2023 20:21

АрмИнфо. Общественные детские сады были приватизированы в нарушение закона. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры РА, представившей в Административный суд 7 исков о возвращении территорий административным районам Еревана Арабкир и Канакер-Зейтун.

Принимая во внимание, что образовательное дошкольное учреждение, переданное общине на правах собственности, не может быть использовано в иных целях, в том числе, их отчуждения 5 июня прокуратура административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун представила в Административный суд 5 исков о признании недействительными соответствующие решения местных властей. В частности, прокуратура оспорит факт регистрации прав на имущество 141,5 кв. м площади бывшего детского сада N147 по улице Давида Анахта 5 в районе Канакер

- Зейтун. Также представлен иск о признании недействительным регистрацию на имя А.Ж. прав на имущество территории ясли-детского сада по улице Дро, 21а в Канакер - Зейтуне. Общая площадь помещения составляет 126,9 кв.м. Аналогичные иски представлены и по другим случаям незаконного отчуждения детских садов и ясли.