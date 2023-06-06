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 Вторник, 6 Июня 2023 20:21
Александр Аванесов

Общественные детские сады были приватизированы в нарушение закона - прокуратура

Общественные детские сады были приватизированы в нарушение закона - прокуратура

АрмИнфо.  Общественные детские сады были приватизированы в нарушение закона.  Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры РА, представившей в Административный суд 7 исков о возвращении территорий административным районам Еревана Арабкир и Канакер-Зейтун.

Принимая во внимание, что образовательное дошкольное учреждение, переданное общине на правах собственности, не может быть использовано в иных целях, в том числе, их отчуждения 5 июня прокуратура административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун представила в Административный суд 5 исков о признании недействительными соответствующие решения местных властей. В частности, прокуратура оспорит факт  регистрации прав на имущество 141,5 кв. м площади бывшего детского сада N147 по улице Давида Анахта 5 в районе Канакер

- Зейтун.  Также представлен иск о признании недействительным регистрацию на имя А.Ж.  прав на имущество территории ясли-детского сада по улице  Дро, 21а в Канакер - Зейтуне. Общая площадь помещения составляет 126,9 кв.м.  Аналогичные иски представлены и по другим случаям незаконного отчуждения детских садов и ясли. 

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