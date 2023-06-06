Arminfo.info



 Вторник, 6 Июня 2023 20:18
Алина Оганесян

Год будет сложным: Ваче Тертерян о ситуации с водой

Год будет сложным: Ваче Тертерян о ситуации с водой

АрмИнфо. "Год будет сложным", - сказал заместитель министра территориального управления Армении Ваче Тертерян в ходе бюджетных слушаний в комиссиях Национального Собрания РА , говоря о запасах воды в водохранилищах.

В частности, он подчеркнул, что на сегодняшний день объем воды в водохранилищах , особенно крупных - Ахурянском, Азатском и Апаранском, небольшой. Замминистра заверил, что с целью решить вопрос с нехваткой воды будут предприняты определенные альтернативные меры. Однако особо оптимизма в этой связи Тертерян не выразил. Он не исключил, что  в один день предметом обсуждения в Паламенте станет вопрос о дополнительных попусках воды из Севана.  "Мы все сделаем, чтобы не дойти до подобного исхода . Но реальная ситуация и цифры готворят только об этом", - подчеркнул замминистра.

Он сообщил, что на 2022 год был установлен объем попусков воды из Севана в 170 млн куб.м, однако за отчетный период было использовано 165.1 млн.куб.м., в 2021 году - 227 млн.куб.м. При этом Теретрян заметил, что двумя годами ранее в водохранилищах Армении объем воды

на 20- 30% превышал текущие показатели.

В продолжение к теме, замглавы ведомства сообщил, что на данном этапе идут подготовительные работы для старта строительства 15 малых и средних водохранилищ.  Отметим, что в августе 2021 года на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что в период с 2021 по 2026 год в Армении будет построено 15 новых водохранилищ, назвав это стратегической целью.

Напомним, что по мнению специалиста по водным ресурсам, известного эколога Армении Кнарик Оганесян большая часть водохранилищ Армении не заполняется должным образом ввиду того, что их техническое состояние оставляет желать лучшего. В беседе с корреспондентом АрмИнфо, эксперт рассказала, что водохранилища Армении нуждаются в проведении кальмотажа. Иными словами это процесс впрыскивания жидкого цемента под высоким давлением, что позволяет закрыть образовавшиеся в водохранилищах поры, через которые вода из них <выходит> в непонятном направлении.

Она отметила, что в год на нашей территории формируется водный сток объемом порядка в 7 млрд. куб м. из них 3.8 куб.м.-  поверхностный сток, и 3.2 куб. м.  - подземный сток, что представлен высококачественными  водами, которые использую домашними хозяйствами и производствами. <Но  из всей этой большой массы, в грубом подсчете, мы используем только 2.5 млрд. куб. м. Все остальное уходит нашим соседям. Вот в чем суть. Поэтому не надо смотреть на то, что происходит у турков. Это их земли, они могут делать все, что угодно. А мы, в свою очередь, должны уметь строить водохранилища, задерживать тот сток, что формируется на нашей территории. Если свои ресурсы мы сумеем правильно использовать, нам не грозит никакое потепление, никакой <водный голод>, - констатировала Кнарик Оганесян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Вице-премьер Армении и спецпредставитель ЕС обсудили перспективы восстановления железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-ГорадизВице-премьер Армении и спецпредставитель ЕС обсудили перспективы восстановления железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз
Зампред РПА: Предыдущий и нынешний армяно-турецкие процессы имеют ряд принципиальных, судьбоносных, нравственных отличийЗампред РПА: Предыдущий и нынешний армяно-турецкие процессы имеют ряд принципиальных, судьбоносных, нравственных отличий
Губернатор Тавуша: под контролем Азербайджана находятся армянские анклавы площадью в 950 гектаровГубернатор Тавуша: под контролем Азербайджана находятся армянские анклавы площадью в 950 гектаров
Губернатор Сюника: Азербайджан должен уйти с нашей территории, это однозначная позицияГубернатор Сюника: Азербайджан должен уйти с нашей территории, это однозначная позиция
Сила сдерживания Ирана является точкой стабильной безопасности и мира для стран региона - РаисиСила сдерживания Ирана является точкой стабильной безопасности и мира для стран региона - Раиси
Общественные детские сады были приватизированы в нарушение закона - прокуратураОбщественные детские сады были приватизированы в нарушение закона - прокуратура
Год будет сложным: Ваче Тертерян о ситуации с водойГод будет сложным: Ваче Тертерян о ситуации с водой
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
"Фронт безопасности и развития Арцаха" раскритиковал арцахские власти
Пашинян представил Клаару подходы армянской стороны к урегулированию существующих ключевых вопросовПашинян представил Клаару подходы армянской стороны к урегулированию существующих ключевых вопросов
Вражеские силы обстреляли технику ВС АрменииВражеские силы обстреляли технику ВС Армении
В Минобороны Армении и Армии обороны Арцаха опровергли вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении и Армии обороны Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
Экс-премьер: призываю силовые структуры вовремя предотвращать государственные преступленияЭкс-премьер: призываю силовые структуры вовремя предотвращать государственные преступления
Спецпредставитель Евросоюза прибыл на переговоры в ЕреванСпецпредставитель Евросоюза прибыл на переговоры в Ереван
В Госдепе США не обладают информацией о дате предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в ВашингтонеВ Госдепе США не обладают информацией о дате предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
Азербайджанский омбудсмен встретилась с армянскими военными, похищенными вражеской стороной с территории АрменииАзербайджанский омбудсмен встретилась с армянскими военными, похищенными вражеской стороной с территории Армении
Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнаниеБаронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
Ереванский суд общей юрисдикции постановил арестовать на 1,5 месяца подозреваемую в похищении сына премьера Гаяне МартиросянЕреванский суд общей юрисдикции постановил арестовать на 1,5 месяца подозреваемую в похищении сына премьера Гаяне Мартиросян
Вардан Осканян: В Анкаре Пашинян представлял не армянский народ, а себяВардан Осканян: В Анкаре Пашинян представлял не армянский народ, а себя
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Отношения Тегерана и Баку продолжают ухудшатьсяОтношения Тегерана и Баку продолжают ухудшаться
Театр оперы и балета им.А. Спендиаряна представит балетные произведения Арама Хачатуряна в течение трех дней в парке ТУМОТеатр оперы и балета им.А. Спендиаряна представит балетные произведения Арама Хачатуряна в течение трех дней в парке ТУМО
Вражеские силы продолжают обстреливать позиции АО АрцахаВражеские силы продолжают обстреливать позиции АО Арцаха
Ереван ожидает от союзников по ОДКБ минимальной реакции на действия Азербайджана - МИД РАЕреван ожидает от союзников по ОДКБ минимальной реакции на действия Азербайджана - МИД РА
Страхование при ипотеке: защита от рисков и другие преимуществаСтрахование при ипотеке: защита от рисков и другие преимущества
Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном не может быть долгосрочным без создания механизма диалога между Баку и Степанакертом - МИД РАУрегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном не может быть долгосрочным без создания механизма диалога между Баку и Степанакертом - МИД РА
С сентября на двух ереванских улицах будут действовать отдельные полосы для автобусовС сентября на двух ереванских улицах будут действовать отдельные полосы для автобусов
Лайфхак от Баку: Делимитация должна осуществляться не по конкретной карте, а на основе анализа всех имеющих юридическое значение документовЛайфхак от Баку: Делимитация должна осуществляться не по конкретной карте, а на основе анализа всех имеющих юридическое значение документов
МИД РА: Признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга является политическим заявлениемМИД РА: Признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга является политическим заявлением
Турция не выдвигала предварительных условий по нормализации армяно-турецких отношений - МИДТурция не выдвигала предварительных условий по нормализации армяно-турецких отношений - МИД
Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны АрцахаВражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
Секретарь Совбеза Армении рассказал о предстоявшей встрече лидеров РА и АР в Гранаде и прогресса в вопросе деблокадыСекретарь Совбеза Армении рассказал о предстоявшей встрече лидеров РА и АР в Гранаде и прогресса в вопросе деблокады
Секретарь Совбеза Армении не исключил обсуждения с российской стороной вопроса о поставках вооружения в рамках предстоящего визита в МинскСекретарь Совбеза Армении не исключил обсуждения с российской стороной вопроса о поставках вооружения в рамках предстоящего визита в Минск
В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию вражеской стороныВ Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию вражеской стороны
Итоги трехсторонней встречи: Достигнуто общее понимание по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - ГорадизИтоги трехсторонней встречи: Достигнуто общее понимание по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз
Министр обороны Армении переговорил по телефону с замсекретаря обороны СШАМинистр обороны Армении переговорил по телефону с замсекретаря обороны США
Армения улучшила свои позиции в Глобальном индексе экосистемы стартаповАрмения улучшила свои позиции в Глобальном индексе экосистемы стартапов
Франция напомнила о важности создания механизма защиты прав армян Нагорного КарабахаФранция напомнила о важности создания механизма защиты прав армян Нагорного Карабаха
Пашинян примет участие в церемонии инаугурации ЭрдоганаПашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Широкая пропаганда литературного наследия Махтумкули в ЕГУ.Широкая пропаганда литературного наследия Махтумкули в ЕГУ.
Туркменское кино для армянского зрителя.Туркменское кино для армянского зрителя.
В Армении продолжаются Дни культуры ТуркменистанаВ Армении продолжаются Дни культуры Туркменистана
Если Пашинян сохранит свою власть, то село Тигранашен ожидает та же участь, что и село Шурнух в его самых худших проявлениях - депутатЕсли Пашинян сохранит свою власть, то село Тигранашен ожидает та же участь, что и село Шурнух в его самых худших проявлениях - депутат
По вопросу анклавов обсуждения пока продолжаются и у жителей близлежащих к ним сел нет оснований для  беспокойства - АрутюнянПо вопросу анклавов обсуждения пока продолжаются и у жителей близлежащих к ним сел нет оснований для  беспокойства - Арутюнян
В правительстве Армении внедряется электронная журнальная система учета служебных автомобилейВ правительстве Армении внедряется электронная журнальная система учета служебных автомобилей
Ереван отмечает праздник вина: Стартовал фестиваль Yerevan Wine DaysЕреван отмечает праздник вина: Стартовал фестиваль Yerevan Wine Days
Советы армянских общин Швеции и Германии осудили заявления Пашиняна от 22 маяСоветы армянских общин Швеции и Германии осудили заявления Пашиняна от 22 мая
ЕС сделает все возможное для прогресса в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - глава ЕСЕС сделает все возможное для прогресса в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - глава ЕС
Армянская ассамблея Америки вновь призывает Конгресс США направить Армении и Арцаху 100 и 50 млн долларовАрмянская ассамблея Америки вновь призывает Конгресс США направить Армении и Арцаху 100 и 50 млн долларов
Премьер РА анонсировал начало нового раунда переговоров глав МИД Армении и АзербайджанаПремьер РА анонсировал начало нового раунда переговоров глав МИД Армении и Азербайджана
Никол Пашинян о разочаровании в ОДКБ и отношениях с Владимиром ПутинымНикол Пашинян о разочаровании в ОДКБ и отношениях с Владимиром Путиным
В посольстве Болгарии в Армении прошли праздничные мероприятия приуроченные Дню защиты детей и Дню болгарской письменностиВ посольстве Болгарии в Армении прошли праздничные мероприятия приуроченные Дню защиты детей и Дню болгарской письменности
Пашинян:  Ереван не является союзником Москвы в конфликте с УкраинойПашинян:  Ереван не является союзником Москвы в конфликте с Украиной
Пашинян призывает не переоценивать важность вопроса об анклавахПашинян призывает не переоценивать важность вопроса об анклавах
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Премьер-министр: важным пунктом договоренности в Праге стало применении при проведении делимитации границ между Арменией и Азербайджаном карт 1975 годаПремьер-министр: важным пунктом договоренности в Праге стало применении при проведении делимитации границ между Арменией и Азербайджаном карт 1975 года
Президент Франции призвал Азербайджан и Армению воздерживаться от любой враждебной риторикиПрезидент Франции призвал Азербайджан и Армению воздерживаться от любой враждебной риторики
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Анаит Аванесян: С 2024 года в Армении приступят к вакцинации против ветряной оспыАнаит Аванесян: С 2024 года в Армении приступят к вакцинации против ветряной оспы
Читать больше



Эксперты
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюркологДля Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Читать больше
Комментируемые
Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан ОсканянЕсли Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спортаПосол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решенияШарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
В Армении создается новое движение <Мать Армения>В Армении создается новое движение <Мать Армения>
Эрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравилЭрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравил
<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян
Политик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родинуПолитик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родину
Перед Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РАПеред Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РА
Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагуДепутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу
У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен ВарданянУ Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей АрменииНациональное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексийПолитолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха АзербайджануКонстантин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещиРубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
Решение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонииРешение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонии