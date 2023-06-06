Вторник, 6 Июня 2023 20:18

АрмИнфо. "Год будет сложным", - сказал заместитель министра территориального управления Армении Ваче Тертерян в ходе бюджетных слушаний в комиссиях Национального Собрания РА , говоря о запасах воды в водохранилищах.

В частности, он подчеркнул, что на сегодняшний день объем воды в водохранилищах , особенно крупных - Ахурянском, Азатском и Апаранском, небольшой. Замминистра заверил, что с целью решить вопрос с нехваткой воды будут предприняты определенные альтернативные меры. Однако особо оптимизма в этой связи Тертерян не выразил. Он не исключил, что в один день предметом обсуждения в Паламенте станет вопрос о дополнительных попусках воды из Севана. "Мы все сделаем, чтобы не дойти до подобного исхода . Но реальная ситуация и цифры готворят только об этом", - подчеркнул замминистра.

Он сообщил, что на 2022 год был установлен объем попусков воды из Севана в 170 млн куб.м, однако за отчетный период было использовано 165.1 млн.куб.м., в 2021 году - 227 млн.куб.м. При этом Теретрян заметил, что двумя годами ранее в водохранилищах Армении объем воды

на 20- 30% превышал текущие показатели.

В продолжение к теме, замглавы ведомства сообщил, что на данном этапе идут подготовительные работы для старта строительства 15 малых и средних водохранилищ. Отметим, что в августе 2021 года на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что в период с 2021 по 2026 год в Армении будет построено 15 новых водохранилищ, назвав это стратегической целью.

Напомним, что по мнению специалиста по водным ресурсам, известного эколога Армении Кнарик Оганесян большая часть водохранилищ Армении не заполняется должным образом ввиду того, что их техническое состояние оставляет желать лучшего. В беседе с корреспондентом АрмИнфо, эксперт рассказала, что водохранилища Армении нуждаются в проведении кальмотажа. Иными словами это процесс впрыскивания жидкого цемента под высоким давлением, что позволяет закрыть образовавшиеся в водохранилищах поры, через которые вода из них <выходит> в непонятном направлении.

Она отметила, что в год на нашей территории формируется водный сток объемом порядка в 7 млрд. куб м. из них 3.8 куб.м.- поверхностный сток, и 3.2 куб. м. - подземный сток, что представлен высококачественными водами, которые использую домашними хозяйствами и производствами. <Но из всей этой большой массы, в грубом подсчете, мы используем только 2.5 млрд. куб. м. Все остальное уходит нашим соседям. Вот в чем суть. Поэтому не надо смотреть на то, что происходит у турков. Это их земли, они могут делать все, что угодно. А мы, в свою очередь, должны уметь строить водохранилища, задерживать тот сток, что формируется на нашей территории. Если свои ресурсы мы сумеем правильно использовать, нам не грозит никакое потепление, никакой <водный голод>, - констатировала Кнарик Оганесян.