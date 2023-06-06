Вторник, 6 Июня 2023 19:19

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 56/1, 58/1 на улице Ширака, жилой дом 85/1 на улице Маркварти, частные дома на улицах Ширака, Маркварти, Г. Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах 1, 6, 7 в кв. “Давташен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилых домов 83, 85, 89 в кв. “Б-2”; жилые дома 2, 3, 7 на улице Д. Маляна, жилой дом 2 на переулке Д. Маляна, жилые дома 1, 1/1 на пр. Гая, жилые дома 1, 3 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 7/16 на Тбилисском шоссе, частный дом 7/3 на улице Бабаяна, частные дома 3-17/10 на 33-ей улице Арабкира, частные дома 5-9 на улице В. Давтяна, жилые дома 6, 6/1-6/6, 6/7, 6/8 на улице Давида Анахта, жилые дома 15, 40/6, 56/6, 54/2 на улице Улнеци, жилые дома 7Б-9/4 на пр. Азатутяна, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, жилой дом 77 на улице Дпроци, жилые дома 56-58 на пр. Комитаса, жилые дома 5, 7 на улице Тиграняна, жилой дом 2 на улице Киевяна, частные дома 22-51/1 на улице Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Калнеци, частные дома 1-10 на 38-ой улице, частные дома 1-7 на улице Барбюса;

11:00-17:00 жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 6-21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах Давташена 1, 6, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилых домов 83, 85, 89 в кв. “Б-2”;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Норамарг и Ранчпар;

12:00-14:00 частично село Овташен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 поселок, расположенный у каскада Арпа-Севан, и абонент (не являющийся жильцом) “Асат” в городе Вайк;

11:00-13:00 частично село Вардаовит;

в Котайкской области:

11։00-14։00 частично село Ариндж, село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), военная полиция;

11․00-16․30 улицы Чаренца, Кечарис, Орбели Ехбайрнер, Магистроси, гостиницы ‘Россия”, “Дом Писателей”, ‘Кечарис” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Маисяна, Пахлавунянц, Мгера Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску ашхар”, ООО “Сифиа Аракелян”, “Микаель Варданян”, дом отдыха гос. университета им. В. Брюсова, пансионаты ‘Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мэрия Цахкадзора, почтовое отделение, компания “Араратбанк” в городе Цахкадзор;

14։30-17։00 село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть Балаовита;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։30 город Варденис полностью, ГНКО “Дом-интернат Вардениса”, абоненты (не являющиеся жильцами) “Каршаин-1”, “Каршаин-2”, ООО “Модуль-сан”; села Акунк, Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седан”, ООО “Лусине Хачатрян”; села Лусакунк, Хачахбюр, Гегакар, Торфаван, Ваневан, Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Норабак, Айрк, Неркин Шоржа, Верин Шоржа; МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, воинская часть ООО “Капавор”;

в Сюникской области:

11:00-16:30 частично село Брнакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 7 на улице Киевяна, жилой дом 63 на улице Дпроци, частные дома 4-40 на 5-ой улице Зейтуна, частные дома на 4-ом переулке Дро, частные дома 2-52/3 на 1-ом переулке Прошяна, частные дома 1/2-10 на улице Демирчяна, жилые дома 7, 11, 19, 31 на улице Грибоедова, жилые дома 41/1-43/1 на пр. Комитаса, жилые дома 4/7а, 21, 21а на улице Ширака, частные дома на улицах Ширака, О. Ованнисяна, Попова, Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилых домов 26-28 в кв. “Норашен”, абоненты-жильцы жилых домов 135, 136, 137, 138 квартала “Б-2”, жилые дома 1, 4, 4/1 на переулке Д. Маляна, жилые дома 4, 4/1, 6 на улице Д. Маляна, жилые дома 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27 на улице Молдовакан во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома Нор Харберда;

11:00-17:00 2-ой переулок улицы Арин Берда, ЗАО “ВТБ-Армения банк”, жилой дом 33/3 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-12:00 села Цахкаланд, Гегакерт, Овтамеч и Араташен;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Карби, Арташаван, Сагмосаванк, Уши и Базмахбюр;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Хачпар, Гукасаван, Норамарг и Ранчпар; села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня;

10:00-13:00 частично села Айгаван, Воскетап и Авшар;

12:00-14:00 частично село Димитров;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 села Бардзруни, Мартирос, Серс, Хндзорут, Нор Азнваберд;

11:00-13:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

13։00-15։00 здания мэрии, полиции, центрального почтового отделения, СНБ, бывший жилой дом “Сипан” в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

11:00-15:00 частично квартал “Ацарат”, кинотеатр, водоканал Ацарата; улица Арцруни Ехбайрнер, улица Бошнагян (квартал “Тороси”), филиал газоснабжения и газораспределения Гавара, частные дома улицы Кабелагорцнери, жители-абоненты улицы О. Абраамян в городе Гавар;

11։00-14։00 села Шоржа, Зил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

12։00-16։00 села Ехегнут и Дебед;

в Сюникской области:

11:00-12:30 жилые дома 3, 4, 5, 6, 7 на улице Воротан в городе Сисиан;

13:00-14:00 жилые дома 1, 3, 3а на улице Исраеля Ори, 1а на улице Ханджяна, 4 на улице Нар-Доса, улица Овика Азояна в городе Сисиан;

11:00-13:30 частично село Шагат;

14:00-15:00 частично село Ангегакот.