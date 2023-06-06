Вторник, 6 Июня 2023 19:18

АрмИнфо. Агрессивные угрозы азербайджанского лидера Ильхама Алиева распустить государственное устройство Республики Арцах, озвученные несколько дней назад, еще раз подтверждают, что он продолжает свой преступный план по присоединению или оккупации Арцаха к Азербайджану и делает все, чтобы политика этнических чисток НКР стала реальностью. Об этом говорится в заявлении Совета общественного движения "Фронт безопасности и развития Арцаха".

"Находясь месяцами под тотальной блокадой, в ходе неудержимой борьбы за сохранение Арцаха армянским, за обеспечение его целостности и субъектности, мы четко обозначили свои красные линии, безоговорочное соблюдение которых обеспечит существование армянского Арцаха. Примечательно, что об этом в разных форматах заявлял и президент Республики Арцах, заверяя, что мы не отступим от нашей борьбы и останемся верными объявленным красным линиям.

Однако, вопреки всему этому, мы узнали, что с 4 июня при организации властей Арцаха и при поддержке и сопровождении российских миротворческих войск происходит переброска граждан из Республики Арцах в Республику Армения и из Республики Армения в Республику Арцах, пройдя через азербайджанский незаконный блокпост, расположенный в "Лачинском коридоре"", - говорится в заявлении.

При этом в Движении подчеркнули, что исходя из этих реалий, общественное движение "Фронт безопасности и развития Арцаха" считает недопустимым любое нарушение красных линий.

Движение считает нынешние события нарушением объявленной президентом Республики Арцах красной линии для обеспечения бесперебойной и неограниченной связи с Арменией.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, Фронт безопасности и развития Арцаха

от имени тысяч своих сторонников требует от властей Республики Арцах:

-немедленно пересмотреть решение о пропуске наших граждан через

незаконный азербайджанский блокпост, расположенный в "Лачинском

коридоре.

- воздерживаться от порочного явления принятия решений стратегического значения без публичных обсуждений, без изучения опасностей, вытекающих из этих решений.

Считая эту реальность неприемлемой, а также принимая во внимание многочисленные вопросы в общественных кругах Арцаха по поводу этих событий, совет общественного движения "Фронт безопасности и развития Арцаха" в ближайшее время проведет встречу с президентом Арцаха для получения разъяснений по ситуации", - говорится в заявлении.

Напомним, что 23 апреля в нарушение трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, который был заблокирован псевдо активистами с 12 декабря 2022 года на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества