Вторник, 6 Июня 2023 19:13

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 6 мая принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи собеседники обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на трехсторонних и пятисторонних встречах, состоявшихся в Брюсселе и Кишиневе. Премьер-министр Пашинян указал на важность их последовательного выполнения.

Был упомянут процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, а также вопросы, связанные с решением проблем прав и безопасности населения Нагорного Карабаха в рамках гарантированного международным сообществом механизма диалога.

Премьер-министр Пашинян представил подходы армянской стороны к урегулированию существующих ключевых вопросов.