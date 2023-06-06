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|Экс-премьер: призываю силовые структуры вовремя предотвращать государственные преступления
|Спецпредставитель Евросоюза прибыл на переговоры в Ереван
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|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции АО Арцаха
|Ереван ожидает от союзников по ОДКБ минимальной реакции на действия Азербайджана - МИД РА
|Страхование при ипотеке: защита от рисков и другие преимущества
|Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном не может быть долгосрочным без создания механизма диалога между Баку и Степанакертом - МИД РА
|С сентября на двух ереванских улицах будут действовать отдельные полосы для автобусов
|Лайфхак от Баку: Делимитация должна осуществляться не по конкретной карте, а на основе анализа всех имеющих юридическое значение документов
|МИД РА: Признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга является политическим заявлением
|Турция не выдвигала предварительных условий по нормализации армяно-турецких отношений - МИД
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
|Секретарь Совбеза Армении рассказал о предстоявшей встрече лидеров РА и АР в Гранаде и прогресса в вопросе деблокады
|Секретарь Совбеза Армении не исключил обсуждения с российской стороной вопроса о поставках вооружения в рамках предстоящего визита в Минск
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АрмИнфо.Спецпредставитель Евросоюза по Южному и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл на переговоры в Ереван. Об этом он сам сообщил в своем микроблоге в Твиттер.
"Отправление в Ереван для выполнения обязательств ЕС на высоком уровне", - написал Тойво Клаар, выложив фото из самолета.
Позже азербайджанские СМИ со ссылкой на представительство ЕС в АР сообщил, что из Еревана Тойво Клаар отправится в Баку. "Визит специального представителя ЕС господина Клаара в Армению и Азербайджан ожидается на этой неделе. Точная дата для Баку пока не подтверждена, но этот визит состоится после поездки в Ереван", - сообщили в представительстве.
|В Минобороны Армении и Армии обороны Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
|Экс-премьер: призываю силовые структуры вовремя предотвращать государственные преступления
|Спецпредставитель Евросоюза прибыл на переговоры в Ереван
|В Госдепе США не обладают информацией о дате предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
|Азербайджанский омбудсмен встретилась с армянскими военными, похищенными вражеской стороной с территории Армении
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Ереванский суд общей юрисдикции постановил арестовать на 1,5 месяца подозреваемую в похищении сына премьера Гаяне Мартиросян
|Вардан Осканян: В Анкаре Пашинян представлял не армянский народ, а себя
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Отношения Тегерана и Баку продолжают ухудшаться
|Театр оперы и балета им.А. Спендиаряна представит балетные произведения Арама Хачатуряна в течение трех дней в парке ТУМО
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции АО Арцаха
|Ереван ожидает от союзников по ОДКБ минимальной реакции на действия Азербайджана - МИД РА
|Страхование при ипотеке: защита от рисков и другие преимущества
|Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном не может быть долгосрочным без создания механизма диалога между Баку и Степанакертом - МИД РА
|С сентября на двух ереванских улицах будут действовать отдельные полосы для автобусов
|Лайфхак от Баку: Делимитация должна осуществляться не по конкретной карте, а на основе анализа всех имеющих юридическое значение документов
|МИД РА: Признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга является политическим заявлением
|Турция не выдвигала предварительных условий по нормализации армяно-турецких отношений - МИД
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
|Секретарь Совбеза Армении рассказал о предстоявшей встрече лидеров РА и АР в Гранаде и прогресса в вопросе деблокады
|Секретарь Совбеза Армении не исключил обсуждения с российской стороной вопроса о поставках вооружения в рамках предстоящего визита в Минск
|В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию вражеской стороны
|Итоги трехсторонней встречи: Достигнуто общее понимание по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз
|Министр обороны Армении переговорил по телефону с замсекретаря обороны США
|Армения улучшила свои позиции в Глобальном индексе экосистемы стартапов
|Франция напомнила о важности создания механизма защиты прав армян Нагорного Карабаха
|Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Широкая пропаганда литературного наследия Махтумкули в ЕГУ.
|Туркменское кино для армянского зрителя.
|В Армении продолжаются Дни культуры Туркменистана
|Если Пашинян сохранит свою власть, то село Тигранашен ожидает та же участь, что и село Шурнух в его самых худших проявлениях - депутат
|По вопросу анклавов обсуждения пока продолжаются и у жителей близлежащих к ним сел нет оснований для беспокойства - Арутюнян
|В правительстве Армении внедряется электронная журнальная система учета служебных автомобилей
|Ереван отмечает праздник вина: Стартовал фестиваль Yerevan Wine Days
|Советы армянских общин Швеции и Германии осудили заявления Пашиняна от 22 мая
|ЕС сделает все возможное для прогресса в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - глава ЕС
|Армянская ассамблея Америки вновь призывает Конгресс США направить Армении и Арцаху 100 и 50 млн долларов
|Премьер РА анонсировал начало нового раунда переговоров глав МИД Армении и Азербайджана
|Никол Пашинян о разочаровании в ОДКБ и отношениях с Владимиром Путиным
|В посольстве Болгарии в Армении прошли праздничные мероприятия приуроченные Дню защиты детей и Дню болгарской письменности
|Пашинян: Ереван не является союзником Москвы в конфликте с Украиной
|Пашинян призывает не переоценивать важность вопроса об анклавах
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Премьер-министр: важным пунктом договоренности в Праге стало применении при проведении делимитации границ между Арменией и Азербайджаном карт 1975 года
|Президент Франции призвал Азербайджан и Армению воздерживаться от любой враждебной риторики
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Анаит Аванесян: С 2024 года в Армении приступят к вакцинации против ветряной оспы
|В Кишиневе завершилась встреча с участием Пашиняна, Мишеля, Макрона, Шольца и а Алиева
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Спикер НС РА: мы должны оставить нашим наследникам мирную страну
|А.Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться
|МО РА: министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию
|Спортбаза на Цицернакабердском шоссе в Ереване не будет приватизирована. Ее передадут МОНКС
|ACBA Bank объявил старт совместной с NABU программы бесплатной сертификации "Развитие органического сельского хозяйства" на 2023-2024гг
|Пашинян принял участие во втором саммите Европейского политического сообщества
|Между Арменией и США имеется больший потенциал для сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи - МОНКС
|Симонян: для президента Азербайджана очень важно наличие внешнего врага
|Читать больше
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
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|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
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