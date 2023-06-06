Вторник, 6 Июня 2023 10:07

АрмИнфо.Спецпредставитель Евросоюза по Южному и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл на переговоры в Ереван. Об этом он сам сообщил в своем микроблоге в Твиттер.

"Отправление в Ереван для выполнения обязательств ЕС на высоком уровне", - написал Тойво Клаар, выложив фото из самолета.

Позже азербайджанские СМИ со ссылкой на представительство ЕС в АР сообщил, что из Еревана Тойво Клаар отправится в Баку. "Визит специального представителя ЕС господина Клаара в Армению и Азербайджан ожидается на этой неделе. Точная дата для Баку пока не подтверждена, но этот визит состоится после поездки в Ереван", - сообщили в представительстве.