Понедельник, 5 Июня 2023 21:41

АрмИнфо.Член Палаты лордов Великобритании, баронесса Керолайн Кокс написала письмо народу Нагорного Карабаха, который находятся в азербайджанской блокаде с 12 декабря 2022 года на фоне бездействий и попустительства международного сообщества.

В своем письме Кокс, в частности пишет: "Народу Республики Арцах, к которому я питаю глубокую привязанность и глубокое уважение. Я пишу вам сегодня, потому что 120 000 ни в чем не повинных гражданских лиц столкнулись с экзистенциальным кризисом. В настоящее время сложились условия для геноцида армян-христиан Арцаха. Ваш народ страдал и продолжает страдать от самых тяжких международных преступлений. Я лично была свидетелем результатов массовых убийств, зверств и насильственного перемещения. Тем не менее, мир решил остаться глухим к вашим страданиям".

В письме баронесса отмечает, что даже ближайшие международные союзники армян либо не обратили внимания, либо проигнорировали тревожные признаки геноцида.

"В этот самый мрачный час я солидарна с армянами Арцаха. Я очень верю в вашу способность преодолеть этот кризис с мужеством, стойкостью, жертвенностью и любовью - вы не только выживете, но и создадите красоту из пепла разрушения", - отметила Кокс, добавив, что с 1990 года 88 раз посетила Республику Арцах.

"Мне выпала честь испытать любовь к вашей истории и вашей богатой культуре - музыке, танцам и искусству - все в контексте захватывающей дух красоты скалистых гор, густых лесов, плодородных долин и кристально чистых рек вашей земли.

Мне посчастливилось познакомиться с множеством прекрасных людей, многие из которых являются прямыми потомками жертв Великого геноцида в Анатолии или сами стали жертвами антиармянских погромов в Сумгаите и Баку, этно-религиозных чисток в Арцахе. Меня поражает единодушие, с которым они разделяют простую общую цель: жить в мире, достоинстве и безопасности на своей исторической земле. Это стремление продолжает наполнять мое сердце.

Я всегда храню в себе память о молодой женщине, которую встретила в больнице в Мартакерте в 1992 году, после посещения села Марага, которое только что подверглось резне, устроенной Азербайджаном. Находясь на остатках села, я видела трупы мирных жителей, обезглавленных азербайджанскими боевиками - они все еще валялись на земле; человеческая кровь еще была размазана по стенам; дома, которые были подожжены, все еще тлели. В тот день, когда я встретила эту женщину, она была в агонии из-за смерти своего сына и четырнадцати родственников, погибших во время бойни в Мараге. Я плакала вместе с ней. Нет слов, чтобы описать всё это. Но когда она перестала плакать, я спросила ее, есть ли у нее сообщение, которым она хотела бы поделиться с миром. Она ответила: "Все, что я хочу сказать, это спасибо тем людям, которые не забыли нас в эти ужасные дни".

Я не думаю, что слова "спасибо" пришли бы мне на ум в тот день, когда я увидела, как многие члены моей семьи были убиты при таких ужасных обстоятельствах. В этом достоинство армянского народа. Если бы я могла поговорить с этой женщиной сегодня, я бы сказала ей: "Мы любим вас и не забыли вас, даже когда темная туча Геноцида армян снова нависла над горами вашей земли"", - говорится в письме баронессы.

Кокс вспоминает в письме, что во время предыдущей войны встретила армянина, который видел тело пятилетней армянской девочки, разрубленной надвое и свисающее с ветки дерева. Мужчина плакал от ужаса и поклялся отомстить.

"Позже, когда его часть карабахской армии захватила села, он не смог заставить себя причинить вред азербайджанскому ребенку. Когда эта история была рассказана за обедом - в армянской манере выступлений - журналист похвалил человека за его человечность и достоинство. На что он ответил: "Достоинство - терновый венец".

Народ Арцаха с вдохновляющим мужеством и достоинством носил свой терновый венец. Я никогда так не беспокоился о будущем Арцаха, как сегодня. Завоевание Азербайджаном и этническая, и религиозная чистка двух третьих Арцаха в 2020 году, при непосредственной помощи Турции и союзных ей джихадистских ополченцев; захват, пытки и убийства армянских заложников; последующие военные вторжения и оккупация территории, принадлежащей Республике Армения; нынешняя блокада Арцаха; и его территориальные притязания на всю Армению свидетельствуют об этой мрачной реальности. Условия для геноцида в отношении армян-христиан Арцаха имеются.

Однако, стороны, подписавшие Конвенцию о геноциде, в том числе Соединенные Штаты, Франция и мое собственное правительство в Соединенном Королевстве, отказались от своего юридического обязательства предотвращать худшее, обеспечивать защиту тем, кто в ней нуждается, и наказывать тех, кто ответственные за зверства", - добавила баронесса, с прискорбием констатировав, что похоже ни одна нация не желает остановить это.

При этом представитель Палаты лордов выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что на Республику Армения оказывается давление со стороны международных сил, чтобы она принесла Арцах в жертву Азербайджанской Республике в обмен на так называемый мирный договор.

Кокс добавила, что если верить сообщениям, участники переговорного процесса говорят, что договор обеспечит безопасность границ Республики Армения и позволит открыть торговлю с тюркским миром.

"Мои дорогие друзья, как вы знаете, за эти обещания мира и процветания приходится платить. Если договор будет подписан в его нынешнем виде, вы должны будете отказаться от своего международного права на самоопределение. Ожидается, что вы уступите контроль над своими жизнями, свободой и землей. Если использовать недавнюю фразу Высшего Духовного Совета Армении: "Признавая Республику Арцах частью Азербайджана, власти Армении неизбежно поставят наших братьев и сестер в Арцахе перед новым геноцидом и депатриацией", - добавила она.

В этом ключе она также с сожалением констатировала, если мирный договор будет подписан, а затем нарушен Азербайджаном, как уже показала история - международные державы не захотят реагировать на это.

"Во время прекращения огня при посредничестве России в ноябре 2020 года Азербайджан пообещал "остановиться на своих нынешних позициях", однако с тех пор его вооруженные силы безнаказанно продвинулись на новые позиции. Азербайджан пообещал "обмен военнопленными", однако десятки армянских военных и гражданских лиц остаются под стражей в Азербайджане, многие из которых в скором времени предстали перед уголовными судами. Азербайджан не привлечен к ответственности за нарушение режима прекращения огня 2020 года. Можно только подозревать, что соглашение, ставшее результатом нынешних переговоров, в их нынешнем виде не гарантирует мира армянам Арцаха", - добавила бароннеса.

При этом она поделилась своими опасениями относительно того, что Азербайджан уничтожит всех армянских церквей, памятников и других культурных и духовных ценностей, которые попадут под контроль. Она напомнила, что с 2020 года многие армянские объекты наследия уже подверглись нападениям и сильно пострадали, в том числе всемирно известный собор Казанчецоц в Шуши, археологический лагерь недалеко от Тигранакерта и мемориал, посвященный жертвам предыдущей войны.

"Нельзя забывать о систематическом уничтожении многовековых армянских религиозных объектов в Нахиджеване, в том числе о нападении на армянское кладбище в Джульфе и уничтожении сотен хачкаров ручной работы", - сказала Кокс, выразив убеждение, что если Арцах окажется в составе Азербайджана, мир увидит еще один "Нахиджеван" - будет уничтожена бесценная часть общего культурного наследия человечества.

Я помню урок из Библии. В последние дни Иудейского царства пророк Иеремия сетовал на то, что его соотечественники говорили: "Мир, мир, когда мира нет".

В этом случае последствием принятия нацией ложного чувства мира была потеря родины и изгнание в чужую страну. Когда я была маленьким ребенком, моя собственная страна была изолирована и пережила свой самый темный час", - добавила Кокс. Она напомнила, что Великобритании угрожала экзистенциальная ультранационалистическая геноцидная диктатура, а тогдашний премьер Невилл Чемберлен "обещал мир, хотя миром и не пахло".

Баронесса также подчеркнула, что его преемник Уинстон Черчилль занял пост премьер- министра, обещая нации не что иное - "кровь, тяжелый труд, пот и слезы".

"Но неописуемая цена крови, тяжелого труда, пота и слез привела к привилегии, которой мы теперь наслаждаемся, - жить на свободе. Я надеюсь и молюсь, чтобы многострадальный армянский народ и впредь стремился к возможности жить в мире и достоинстве на своей земле. Это благословение, которым наслаждаемся я и моя семья, а также все британцы. За эту великую привилегию я в глубоком долгу перед теми в моей стране, которые более восьмидесяти лет назад предпочли принести великую жертву, вместо того чтобы принять ложное обещание мира", - резюмировала Кокс.