Понедельник, 5 Июня 2023 17:42

АрмИнфо.Своим визитом в Турцию на инаугурацию Реджепа Тайипа Эрдогана премьер-министра РА Никол Пашинян еще раз показал, что он далек от дипломатии. Подобное мнение выразил экс-глава МИД РА Вардан Осканян.

Дипломат напомнил, что участие Пашиняна в церемонии приведения Эрдогана к присяге вызвало удивление и возмущение в широких кругах Армении и Диаспоры.

"Честно говоря, этот визит меня не удивил и не возмутил, поскольку в Анкаре Пашинян представлял не армянский народ, а самого себя. Он даже не представлял всю свою партию или все правительство, потому что никто не может меня убедить, что там нет людей, которые не были бы против его участия", - добавил Осканян.

Оставив в стороне эмоционально-нравственную часть вопроса о том, какие ценности он растоптал Анкаре, Осканян представил их политическую и дипломатическую составляющую.

Экс-глава МИД РА еще раз подчеркнул, что если бы Пашинян обладал минимальными дипломатическими навыками, то армянская сторона как минимум избежала бы войны. "И сегодня у нас был бы Арцах со всей территорией Нагорного Карабаха Автономной области, 20-километровый Лачинский коридор, признанный Азербайджаном, Турцией и международным сообществом, и с промежуточным статусом, гарантированным Советом Безопасности ООН и с открытыми границами с Азербайджаном и Турцией.

Пашинян не понял, что, оказывая помощь Турции после землетрясения и участвуя в церемонии приведения Эрдогана к присяге, он не может добиться расположения Турции в плане урегулирования армяно-турецких отношений", - добавил Осканян, констатировав, что Анкара это сделает, когда посчитает целесообразным.

При этом по его убеждению, ключ к открытию армяно-турецкой границы и установлению дипломатических отношений находится в Баку.

"Теперь, когда Нагорный Карабах cдается Баку, а вскоре будут выполнены и другие условия Азербайджана, Турция откроет границу вне зависимости от визита или нет", - считает дипломат.

Однако, по его словам, здесь стоит и вопрос достоинства Пашиняна. "Эрдоган в прямом и переносном смысле этого слова оскорбил не только армянский народ, но и самого Пашиняна.

Отношения между Арменией и Турцией вряд ли можно считать более важными, чем, например, отношения Франции и Греции с этой страной. Однако ни Макрон, ни Мицотакис в той церемонии не участвовали, думаю, еще и потому, что Эрдоган оскорбил их лично.

Правильно было не ехать. Если бы среди всего армянского народа был хотя бы один человек, которому этот визит причинил бы боль, то не нужно было бы ехать, потому что, не поехав, мы ничего не потеряли бы", - резюмировал он.