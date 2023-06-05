Понедельник, 5 Июня 2023 17:27

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 13, 15 на улице Маргаряна, 24 на улице Фучика, 3, 7, 9, 11 на улице Арзуманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 119 на улице О. Ованнисян, частные дома на улицах Маркварт, Кармир Блур, Попова, Тимирязева и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 8 на 1-ом переулке Башинджагяна, абоненты-жильцы на 1-ом переулке Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 21 в кв. “Б-2”, абоненты-жильцы жилых домов 121, 127, 129, 131, 133 на улице Андраника; жилые дома 63, 64, 65, 66, 67, 71 в кв. “Брюсов”, школа “Мхитарян Миабанутян”, жилые дома 56, 57 в кв. “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 2/1, 44 на улице Ачаряна, ОАО “Арвал Инженеринг”, ГНКО “Охшинмониторинг”, компания ‘Тоннель Метрошин”, ООО “Салмаг”, ‘Чаншин-Веранорогум”, компания ''Айбизнесбанк”, ООО “Виола” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частный дом 37 на 3-ей улице в кв. ‘Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ариндже; частные дома 153, 202, 203 на улице Арменакяна, 2, 8/8, 8/10, 10 на улице Г. Овсепяна, здание агентства здравоохранения, поликлиника N5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 11, 13, 15, 47, 72 на пр. Тиграна Меца, бараки N4-5 на улице Еркатгци;

11:00-17:00 жилые дома 74, 72/3 на улице Заряна, жилой дом 54 на пр. Комитаса, частные дома 45-61 на улице Гулакяна;

в Армавирской области:

11:00-14:00 село Шеник;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично села Арташаван, Сагмосаван; села Уши, Оганаван, Хнаберд, Гегадзор, Норашен, Гегадир;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Норамарг;

10:00-13:00 частично села Айгаван и Воскетап;

11:00-12:00 частично село Ерасх;

12:00-13:00 села Севакаван и Тигранашен;

12:00-14:00 частично село Димитров;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Гер-Гер;

11:00-13:00 частично село Гохтаник;

в Котайкской области:

10։00-11։30 жилые дома 1, 3, 4, 6 на улице Интернационал и бывшее здание исполн. комитета в городе Абовян;

10։00-14։00 квартал “Багреванд” в Джрвеже;

10։00-16։00 частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

11։00-15։30 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”;

в Лорийской области:

11:00-17:00 село Шахумян;

в Тавушской области:

11:00-14:00 улицы Оганаван, Тухикян, Блбулян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 56/1, 58/1 на улице Ширака, жилой дом 85/1 на улице Маркварти, частные дома на улицах Ширака, Маркварти, Г. Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах 1, 6, 7 в кв. “Давташен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилых домов 83, 85, 89 в кв. “Б-2”; жилые дома 2, 3, 7 на улице Д. Маляна, жилой дом 2 на переулке Д. Маляна, жилые дома 1, 1/1 на пр. Гая, жилые дома 1, 3 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 7/16 на Тбилисском шоссе, частный дом 7/3 на улице Бабаяна, частные дома 3-17/10 на 33-ей улице Арабкира, частные дома 5-9 на улице В. Давтяна, жилые дома 6, 6/1-6/6, 6/7, 6/8 на улице Давида Анахта, жилые дома 15, 40/6, 56/6, 54/2 на улице Улнеци, жилые дома 7Б-9/4 на пр. Азатутяна, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, жилой дом 77 на улице Дпроци, жилые дома 56-58 на пр. Комитаса, жилые дома 5, 7 на улице Тиграняна, жилой дом 2 на улице Киевяна, частные дома 22-51/1 на улице Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Калнеци, частные дома 1-10 на 38-ой улице, частные дома 1-7 на улице Барбюса;

11:00-17:00 жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 6-21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах Давташена 1, 6, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилых домов 83, 85, 89 в кв. “Б-2”;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Норамарг и Ранчпар;

12:00-14:00 частично село Овташен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 поселок, расположенный у каскада Арпа-Севан, и абонент (не являющийся жильцом) “Асат” в городе Вайк;

11:00-13:00 частично село Вардаовит;

в Котайкской области:

11։00-14։00 частично село Ариндж, село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), военная полиция;

11․00-16․30 улицы Чаренца, Кечарис, Орбели Ехбайрнер, Магистроси, гостиницы ‘Россия”, “Дом Писателей”, ‘Кечарис” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Маисяна, Пахлавунянц, Мгера Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску ашхар”, ООО “Сифиа Аракелян”, “Микаель Варданян”, дом отдыха гос. университета им. В. Брюсова, пансионаты ‘Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мэрия Цахкадзора, почтовое отделение, компания “Араратбанк” в городе Цахкадзор;

14։30-17։00 село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть Балаовита;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։30 город Варденис полностью, ГНКО “Дом-интернат Вардениса”, абоненты (не являющиеся жильцами) “Каршаин-1”, “Каршаин-2”, ООО “Модуль-сан”; села Акунк, Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седан”, ООО “Лусине Хачатрян”; села Лусакунк, Хачахбюр, Гегакар, Торфаван, Ваневан, Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Норабак, Айрк, Неркин Шоржа, Верин Шоржа; МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, воинская часть ООО “Капавор”;

в Сюникской области:

11:00-16:30 частично село Брнакот.