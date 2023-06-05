Понедельник, 5 Июня 2023 16:59

АрмИнфо. ВС Азербайджана 5 июня в промежутке с 10:45 до 11: 00 нарушили режим прекращения огня на восточном и юго- западном направлениях линии соприкосновения, применив стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

"С армянской стороны потерь нет. О нарушении режима прекращения огня было сообщено командованию миротворческого контингента РФ. По состоянию на 13: 00 ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная", - подчеркнули в АО НКР.