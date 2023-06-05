Понедельник, 5 Июня 2023 13:03

АрмИнфо. Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном не может быть долгосрочным и реальным без создания механизма диалога между Баку и Степанакертом. Об этом 5 июня на бюджетных слушаниях в комиссиях Национального Собрания РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, в ходе этих переговоров с задействованием международных гарантов можно вести переговоры по вопросам, связанным с безопасностью и правами народа Арцаха.

В данном случае, как подчеркнул министр, речь не идет о переговорах вокруг статуса Нагорного Карабаха. Власти Армении не обладают мандатом народа Республики Арцах, в том числе, по вопросу проведения переговоров о его будущем.

Соответственно, власти Армении не имеют полномочий по определению будущего Нагорного Карабаха. <Но если удастся выйти на урегулирование двусторонних отношений и подписать мирный договор, необходимо, чтобы имеющиеся проблемы стали адресными. Никто в мире не сможет отрицать наличие огромного количества проблем в данном направлении - блокада Лачинского коридора, прекращение поставок газа и электроэнергии и другие. Все эти вопросы должны стать предметом обсуждений Баку с избранными властями Арцаха. Мы же должны попытаться заложить основу для этого диалога, в том числе, с применением соответствующих механизмов>, - сказал глава МИД Армении.

Говоря о признании Арменией и Азербайджаном границ друг друга, Мирзоян призвал не путать этот факт с процессом делимитации и демаркации границ. В соответствии с Алматинской декларацией 1991 года, государства СНГ признают административные границы республик бывшего Советского Союза в качестве государственных границ. Это было подтверждено лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Праге в октябре прошлого года, а затем - и в Сочи. <Армения всегда признавала территориальную целостность Азербайджана. Народ Нагорного Карабаха никогда не уполномочивал нас вести переговоры вокруг статуса Арцаха, и власти страны, как и в прошлом, не вели и не и ведут переговоры по его статусу>, - подчеркнул глава МИД РА.

Отметим, что в 2022 году по линии МИД РА были реализованы 4 программы и 19 мероприятий. Всего на поддержание структуры из госбюджета было направлено 18,4 млрд драм, фактическое выполнение составило 17,7 млрд драм или 96,1%.