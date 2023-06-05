Понедельник, 5 Июня 2023 13:01

АрмИнфо.Сегодня в Ереване уже действует отдельная полоса для общественного транспорта на улице Сараланджа. Об этом вице-мэру Тигран Авиняну сообщили на рабочем заседании столичного муниципалитета 5 июня.

На данном этапе, как было отмечено, ведутся работы по выделению отдельных полос для автобусов на проспекте Гая, после чего работы будут проведены на улице Гарегина Нжде. Тигран Авинян дал поручение завершить все процессы к сентябрю текущего года.

Напомним, что впервые об отдельных полосах для общественного транспорта в Ереване мэрия заявила в январе текущего года.