|Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном не может быть долгосрочным без создания механизма диалога между Баку и Степанакертом - МИД РА
|С сентября на двух ереванских улицах будут действовать отдельные полосы для автобусов
|Лайфхак от Баку: Делимитация должна осуществляться не по конкретной карте, а на основе анализа всех имеющих юридическое значение документов
|МИД РА: Признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга является политическим заявлением
|Турция не выдвигала предварительных условий по нормализации армяно-турецких отношений - МИД
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
|Секретарь Совбеза Армении рассказал о предстоявшей встрече лидеров РА и АР в Гранаде и прогресса в вопросе деблокады
|Секретарь Совбеза Армении не исключил обсуждения с российской стороной вопроса о поставках вооружения в рамках предстоящего визита в Минск
|В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию вражеской стороны
|Итоги трехсторонней встречи: Достигнуто общее понимание по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз
|Министр обороны Армении переговорил по телефону с замсекретаря обороны США
|Армения улучшила свои позиции в Глобальном индексе экосистемы стартапов
|Франция напомнила о важности создания механизма защиты прав армян Нагорного Карабаха
|Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Широкая пропаганда литературного наследия Махтумкули в ЕГУ.
|Туркменское кино для армянского зрителя.
|В Армении продолжаются Дни культуры Туркменистана
|Если Пашинян сохранит свою власть, то село Тигранашен ожидает та же участь, что и село Шурнух в его самых худших проявлениях - депутат
|По вопросу анклавов обсуждения пока продолжаются и у жителей близлежащих к ним сел нет оснований для беспокойства - Арутюнян
|В правительстве Армении внедряется электронная журнальная система учета служебных автомобилей
|Ереван отмечает праздник вина: Стартовал фестиваль Yerevan Wine Days
|Советы армянских общин Швеции и Германии осудили заявления Пашиняна от 22 мая
|ЕС сделает все возможное для прогресса в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - глава ЕС
|Армянская ассамблея Америки вновь призывает Конгресс США направить Армении и Арцаху 100 и 50 млн долларов
|Премьер РА анонсировал начало нового раунда переговоров глав МИД Армении и Азербайджана
|Никол Пашинян о разочаровании в ОДКБ и отношениях с Владимиром Путиным
|В посольстве Болгарии в Армении прошли праздничные мероприятия приуроченные Дню защиты детей и Дню болгарской письменности
|Пашинян: Ереван не является союзником Москвы в конфликте с Украиной
|Пашинян призывает не переоценивать важность вопроса об анклавах
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Премьер-министр: важным пунктом договоренности в Праге стало применении при проведении делимитации границ между Арменией и Азербайджаном карт 1975 года
|Президент Франции призвал Азербайджан и Армению воздерживаться от любой враждебной риторики
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Анаит Аванесян: С 2024 года в Армении приступят к вакцинации против ветряной оспы
|В Кишиневе завершилась встреча с участием Пашиняна, Мишеля, Макрона, Шольца и а Алиева
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Спикер НС РА: мы должны оставить нашим наследникам мирную страну
|А.Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться
|МО РА: министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию
|Спортбаза на Цицернакабердском шоссе в Ереване не будет приватизирована. Ее передадут МОНКС
|ACBA Bank объявил старт совместной с NABU программы бесплатной сертификации "Развитие органического сельского хозяйства" на 2023-2024гг
|Пашинян принял участие во втором саммите Европейского политического сообщества
|Между Арменией и США имеется больший потенциал для сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи - МОНКС
|Симонян: для президента Азербайджана очень важно наличие внешнего врага
|Замминистра юстиции: В случае успешной аттестации заработные платы полицейских в Армении повысят в 2 раза
|Кабмин Армении одобрил заключение с США нового соглашения по ядерной безопасности
|Депутат НС РА: игнорирование Вашингтоном усиливающейся агрессией Азербайджана чревато серьезными последствиями
|Проваливших тест на наркотики полицейских лишат права на аттестацию
|На выставке Leasing Expo 2023 Конверс Банк представит продукт Converse Leasing
|Свободный Арцах никогда не был и не может быть частью геноцидного Азербайджана - армянская община Ванкувера
|Армянские духовные лидеры США призывают Байдена противостоять попыткам принудить армян Арцаха стать частью Азербайджана
|В Армении состоялось открытие Дней культуры Туркменистана
|В Ереване стартовали Дни культуры Туркменистана в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Карта Visa Business Platinum от IDBank - теперь по более выгодным условиям
|Жанна Андреасян: Правительство интенсивно работает над программой Академгородка, создан соответствующий Фонд
|Главный уполномоченный по делам диаспоры заявил об окончании процесса международного признания Геноцида армян
|В Армении указывают на необходимость направления в Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов
|Читать больше
АрмИнфо.Сегодня в Ереване уже действует отдельная полоса для общественного транспорта на улице Сараланджа. Об этом вице-мэру Тигран Авиняну сообщили на рабочем заседании столичного муниципалитета 5 июня.
На данном этапе, как было отмечено, ведутся работы по выделению отдельных полос для автобусов на проспекте Гая, после чего работы будут проведены на улице Гарегина Нжде. Тигран Авинян дал поручение завершить все процессы к сентябрю текущего года.
Напомним, что впервые об отдельных полосах для общественного транспорта в Ереване мэрия заявила в январе текущего года.
|Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном не может быть долгосрочным без создания механизма диалога между Баку и Степанакертом - МИД РА
|С сентября на двух ереванских улицах будут действовать отдельные полосы для автобусов
|Лайфхак от Баку: Делимитация должна осуществляться не по конкретной карте, а на основе анализа всех имеющих юридическое значение документов
|МИД РА: Признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга является политическим заявлением
|Турция не выдвигала предварительных условий по нормализации армяно-турецких отношений - МИД
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
|Секретарь Совбеза Армении рассказал о предстоявшей встрече лидеров РА и АР в Гранаде и прогресса в вопросе деблокады
|Секретарь Совбеза Армении не исключил обсуждения с российской стороной вопроса о поставках вооружения в рамках предстоящего визита в Минск
|В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию вражеской стороны
|Итоги трехсторонней встречи: Достигнуто общее понимание по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз
|Министр обороны Армении переговорил по телефону с замсекретаря обороны США
|Армения улучшила свои позиции в Глобальном индексе экосистемы стартапов
|Франция напомнила о важности создания механизма защиты прав армян Нагорного Карабаха
|Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Широкая пропаганда литературного наследия Махтумкули в ЕГУ.
|Туркменское кино для армянского зрителя.
|В Армении продолжаются Дни культуры Туркменистана
|Если Пашинян сохранит свою власть, то село Тигранашен ожидает та же участь, что и село Шурнух в его самых худших проявлениях - депутат
|По вопросу анклавов обсуждения пока продолжаются и у жителей близлежащих к ним сел нет оснований для беспокойства - Арутюнян
|В правительстве Армении внедряется электронная журнальная система учета служебных автомобилей
|Ереван отмечает праздник вина: Стартовал фестиваль Yerevan Wine Days
|Советы армянских общин Швеции и Германии осудили заявления Пашиняна от 22 мая
|ЕС сделает все возможное для прогресса в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - глава ЕС
|Армянская ассамблея Америки вновь призывает Конгресс США направить Армении и Арцаху 100 и 50 млн долларов
|Премьер РА анонсировал начало нового раунда переговоров глав МИД Армении и Азербайджана
|Никол Пашинян о разочаровании в ОДКБ и отношениях с Владимиром Путиным
|В посольстве Болгарии в Армении прошли праздничные мероприятия приуроченные Дню защиты детей и Дню болгарской письменности
|Пашинян: Ереван не является союзником Москвы в конфликте с Украиной
|Пашинян призывает не переоценивать важность вопроса об анклавах
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Премьер-министр: важным пунктом договоренности в Праге стало применении при проведении делимитации границ между Арменией и Азербайджаном карт 1975 года
|Президент Франции призвал Азербайджан и Армению воздерживаться от любой враждебной риторики
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Анаит Аванесян: С 2024 года в Армении приступят к вакцинации против ветряной оспы
|В Кишиневе завершилась встреча с участием Пашиняна, Мишеля, Макрона, Шольца и а Алиева
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Спикер НС РА: мы должны оставить нашим наследникам мирную страну
|А.Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться
|МО РА: министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию
|Спортбаза на Цицернакабердском шоссе в Ереване не будет приватизирована. Ее передадут МОНКС
|ACBA Bank объявил старт совместной с NABU программы бесплатной сертификации "Развитие органического сельского хозяйства" на 2023-2024гг
|Пашинян принял участие во втором саммите Европейского политического сообщества
|Между Арменией и США имеется больший потенциал для сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи - МОНКС
|Симонян: для президента Азербайджана очень важно наличие внешнего врага
|Замминистра юстиции: В случае успешной аттестации заработные платы полицейских в Армении повысят в 2 раза
|Кабмин Армении одобрил заключение с США нового соглашения по ядерной безопасности
|Депутат НС РА: игнорирование Вашингтоном усиливающейся агрессией Азербайджана чревато серьезными последствиями
|Проваливших тест на наркотики полицейских лишат права на аттестацию
|На выставке Leasing Expo 2023 Конверс Банк представит продукт Converse Leasing
|Свободный Арцах никогда не был и не может быть частью геноцидного Азербайджана - армянская община Ванкувера
|Армянские духовные лидеры США призывают Байдена противостоять попыткам принудить армян Арцаха стать частью Азербайджана
|В Армении состоялось открытие Дней культуры Туркменистана
|В Ереване стартовали Дни культуры Туркменистана в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Карта Visa Business Platinum от IDBank - теперь по более выгодным условиям
|Жанна Андреасян: Правительство интенсивно работает над программой Академгородка, создан соответствующий Фонд
|Главный уполномоченный по делам диаспоры заявил об окончании процесса международного признания Геноцида армян
|В Армении указывают на необходимость направления в Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов
|Читать больше
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Читать больше
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
|В Армении создается новое движение <Мать Армения>
|Эрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравил
|<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян
|Политик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родину
|Перед Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РА
|Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу
|У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
|Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
|Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
|Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
|Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
|Решение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонии