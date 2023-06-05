Понедельник, 5 Июня 2023 12:59

АрмИнфо. Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана в 86,6 тыс кв. км, и Азербайджаном - территориальной целостности Армении в 29.8 тыс кв. км. является политическим заявлением. Об этом 5 июня на слушаниях в комиссиях Национального Собрания РА по вопросу о выполнении госбюджета страны 2022 года заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, не следует путать признание территориальной целостности государств с процессом делимитации и демаркации границ. В настоящий момент, продолжил министр, пока нет договоренности о том, на основании карт какого периода будет производиться делимитация и демаркация границ, но есть договоренность о проведении работы в рамках Алматинской декларации. В ходе последней пятисторонней встречи в Кишиневе, по данным министра, президент Азербайджана Ильхам Алиев не высказывал возражений по поводу карт 1975 года, о чем заявила армянская сторона. <Мы считаем, что проведение работ по делимитации границ на основе карт 1975 года является приемлемым решением. Тем не менее, окончательной договоренности о том, на основании карт какого периода времени пока нет>, - подчеркнул Арарат Мирзоян.

Что касается анклавов, то, как подчеркнул министр, этот вопрос еще требует изучения. В первую очередь, речь идет о правовых основания появления анклавов. С политической точки зрения все знают о наличии данной проблемы, но с правовой точки зрения данным вопросом должна заниматься комиссия по делимитации. <По сути, заявленная территория Азербайджана в 86,6 тыс кв.км. включает в себя анклавы, находящиеся на территории Армении, но имеется правовой вопрос, которым должна заняться комиссия>, - отметил глава внешнеполитического ведомства РА.

Отметим, что сегодня МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором указывается об отсутствии договоренностей между Баку и Ереваном о делимитации армяно- азербайджанской границы на основе конкретной карты. В заявлении отмечается, что согласно договоренностям по итогам встреч на высшем уровне в Праге и Сочи делимитацию границы "планируется проводить на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета". "Армянской стороне хорошо известно, что на этой и другой встрече не было достигнуто какого-либо соглашения о проведении делимитации на основе какой-либо карты", - говорится в заявлении азербайджанского ведомства.

Напомним, что 22 мая на пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджан должен быть осуществлен на основе карт Генштаба ВС СССР 1975 года.