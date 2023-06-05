Понедельник, 5 Июня 2023 12:58

АрмИнфо. Турция не выдвигала предварительных условий по нормализации армяно-турецких отношений. Об этом 5 июня в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания РА о выполнении госбюджета Армении 2022 года заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, обе стороны ранее неоднократно заявляли об отсутствии предварительных условий. От различных представителей Турции, в том числе, и высокопоставленных, звучали мнения и комментарии относительно того, что в процессе урегулирования вопрос о геноциде армян никогда не поднимался. <Но не думаю, что вопроса нет в повестке>, - отметил министр.

Отвечая на вопрос о том, что во время инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана премьер-министр РА Никол Пашинян сидел во втором ряду, Мирзоян отметил, что в данном случае речь идет о церемониальном процессе. <Все премьер- министры сидят во втором ряду. Премьер Венгрии Виктор Орбан не менее значимое для Турции лицо, и, тем не менее, также находился во втором ряду>, - отметил Мирзоян.