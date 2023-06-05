Понедельник, 5 Июня 2023 11:32

АрмИнфо. Армения в целом позитивно расценивает встречу лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС в Кишиневе 1 июня, поскольку эта возможность для продвижения существующей мирной повестки. Об этом в программе "Лурер" на ОТА заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, на просьбу поделиться впечатлениями от прошедшей встречи.

При этом он назвал очень важным содействие международного сообщества мирной повестке между Ереваном и Баку.

Григорян добавил, что в ходе встречи обсуждался весь спектр вопросов повестки. В частности от вопросов деблокды и делимитации и демаркации границ до урегулирования нагорно-карабахского конфликта и гуманитарных вопросов. В этом ключе он вновь напомнил, что Армения акцентирует свое внимание на том, что должны быть созданы международные механизмы, и между Баку и Степанакертом были обсуждения относительно вопросов безопасности и прав.

При этом он считает, что на этих переговорах был достигнут определенный прогресс, с той точки зрения, что были обсуждения и прояснились какие-то моменты. "Однако, до тех пор пока не решены все вопросы, мы не можем сказать, что эти обсуждения были результативными. Это были очень важные обсуждения, нацеленные на решение обозначенных мной выше вопросов", - сказал Григорян.

Глава Совбеза Армении добавил, что в Кишиневе как минимум по части делимитации границы был достигнут определенный прогресс на основе карт 1975 года. "Мы не можем сказать, что вопрос окончательно решен, но прогресс есть", - подчеркнул он, добавив, что в повестке нет второстепенных вопросов, и все они важны.

"Я уверен, что если мы добьемся прогресса в гуманитарных вопросах, т.е. если все пленные будут освобождены, мы сможем найти информацию о пропавших без вести и понять их судьбу, как и в вопросе снятия блокады, нагорно-карабахского вопроса, то есть диалога Степанакерт-Баку и обсуждения, то есть безопасность и права обсуждаются в этом формате, я думаю, что мы продвигаемся вперед определенными шагами", - констатировал секретарь Совбеза РА.

На вопрос, приближаются ли стороны к подписанию мирного договора, Григорян сказал, что в октябре в Гранаде предстоит встреча аналогичная кишиневской, кроме того, 12 июня будет встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран, то есть переговоры идут очень интенсивно. По его словам, и если они смогут сохранить этот темп, будет сильная поддержка международного сообщества, то есть шанс заключить мирный договор к концу года.

"Мы настроенные так, чтобы сделать это как можно быстрее. Наш настрой таков, что мы находим решения и продвигаем мирную повестку дня в рамках этих решений и заключаем мирное соглашение", - добавил Григорян.

Вместе с тем, он заверил, что Армения последовательна в вопросе выполнения всех достигнутых договоренностей в тех или иных переговорных форматах, в том числе и по части освобождения военнопленных.

На уточнение какова позиция армянских властей по вопросу деблокады, Григорян заверил, что с 2020 года позиция Еревана в этом вопросе не претерпела каких-либо изменений. "Есть три основополагающих принципа в вопросе деблокады, которых мы придерживаемся: суверенитет, юрисдикция и взаимность. Деблокада может быть осуществлена в рамках этой логики, поскольку как знаете, на Армению долгое время оказывалось разного рода давление для нахождения какого-либо решения вне рамок этих принципов", - заверил секретарь Совбеза Армении, добавив, что причина прошлогодней сентябрьской агрессии была, в том числе и для продавливания этого вопроса. Григорян подчеркнул, что разблокировка железнодорожного сообщения также будет осуществлять в рамках этой логики, и в первую очередь должна быть политическая воля для этого.

"По вопросу деблокады также есть очень важная договоренность, пограничную службу будут нести только армянские службы", - сказал он.

На вопрос, есть ли согласие по этому вопросу, секретарь Совбеза сказал, что позиция РА по этому вопросу очень четкая и стороны просто приняли ее к сведению и надеются, что и другие партнеры будут следовать этому принципу.

На уточнение, по-прежнему ли он придерживается той позиции, которая была озвучена 1,5 месяца назад, что Россия сама должна решать, хочет ли она оставаться в регионе и если да то в какой степени, Григорян дал достаточно расплывчатый ответ, заверив, что в первую очередь это нужно уточнять у российской стороны.

Однако, по словам секретаря Совбеза РА, кризис вокруг Нагорного Карабаха, то есть полная блокада Лачинского коридора, вызывает большие опасения у армянской стороны.

"Мы видим, что заявления от 9 ноября 2020 года о Лачинском коридоре никак не выполняются, и это также причина, по которой мы хотим пригласить международное присутствие в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, чтобы опасность этнических чисток в этот момент была нейтрализована. Мы считаем, что международное присутствие может нейтрализовать эту опасность", - резюмировал он.

На уточнение, насколько реалистичен диалог между Баку и Степанакертом, на фоне угроз азербайджанских властей и блокады Арцаха, Григорян заверил, что такая вероятность есть, поскольку этому нет альтернативы. При этом он выразил надежду на более действенную помощь международного сообщества этому вопросу, и предметных шагов.