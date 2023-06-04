Воскресенье, 4 Июня 2023 15:16

АрмИнфо.В Москве 12-е заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством заместителей премьер-министров Армении - Мгера Григоряна, России - Алексея Оверчука и Азербайджана - Шахина Мустафаева прошло в конструктивной атмосфере.

Как сообщает пресс-служба правительства, зарегистрирован значительный прогресс в деле согласования механизмов организации процесса разблокирования транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз

О результатах переговоров будет доложено руководителям Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

Сообщается, что стороны договорились продолжить работу в рамках трехсторонней рабочей группы>.