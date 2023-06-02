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АрмИнфо.Министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор с замсекретаря обороны США по политическим вопросам Колином Калом.
Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства, в ходе разговора стороны обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации на армяно-азербайджанской границе и вопросов региональной безопасности.
Были обсуждены и вопросы реализации договоренностей вокруг армяно-американского оборонного сотрудничества. достигнутых в сентябре прошлого года в ходе визита Папикяна в Вашингтон.
|Министр обороны Армении переговорил по телефону с замсекретаря обороны США
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|Франция напомнила о важности создания механизма защиты прав армян Нагорного Карабаха
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|Туркменское кино для армянского зрителя.
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|Если Пашинян сохранит свою власть, то село Тигранашен ожидает та же участь, что и село Шурнух в его самых худших проявлениях - депутат
|По вопросу анклавов обсуждения пока продолжаются и у жителей близлежащих к ним сел нет оснований для беспокойства - Арутюнян
|В правительстве Армении внедряется электронная журнальная система учета служебных автомобилей
|Ереван отмечает праздник вина: Стартовал фестиваль Yerevan Wine Days
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|ЕС сделает все возможное для прогресса в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - глава ЕС
|Армянская ассамблея Америки вновь призывает Конгресс США направить Армении и Арцаху 100 и 50 млн долларов
|Премьер РА анонсировал начало нового раунда переговоров глав МИД Армении и Азербайджана
|Никол Пашинян о разочаровании в ОДКБ и отношениях с Владимиром Путиным
|В посольстве Болгарии в Армении прошли праздничные мероприятия приуроченные Дню защиты детей и Дню болгарской письменности
|Пашинян: Ереван не является союзником Москвы в конфликте с Украиной
|Пашинян призывает не переоценивать важность вопроса об анклавах
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Премьер-министр: важным пунктом договоренности в Праге стало применении при проведении делимитации границ между Арменией и Азербайджаном карт 1975 года
|Президент Франции призвал Азербайджан и Армению воздерживаться от любой враждебной риторики
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Анаит Аванесян: С 2024 года в Армении приступят к вакцинации против ветряной оспы
|В Кишиневе завершилась встреча с участием Пашиняна, Мишеля, Макрона, Шольца и а Алиева
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Спикер НС РА: мы должны оставить нашим наследникам мирную страну
|А.Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться
|МО РА: министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию
|Спортбаза на Цицернакабердском шоссе в Ереване не будет приватизирована. Ее передадут МОНКС
|ACBA Bank объявил старт совместной с NABU программы бесплатной сертификации "Развитие органического сельского хозяйства" на 2023-2024гг
|Пашинян принял участие во втором саммите Европейского политического сообщества
|Между Арменией и США имеется больший потенциал для сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи - МОНКС
|Симонян: для президента Азербайджана очень важно наличие внешнего врага
|Замминистра юстиции: В случае успешной аттестации заработные платы полицейских в Армении повысят в 2 раза
|Кабмин Армении одобрил заключение с США нового соглашения по ядерной безопасности
|Депутат НС РА: игнорирование Вашингтоном усиливающейся агрессией Азербайджана чревато серьезными последствиями
|Проваливших тест на наркотики полицейских лишат права на аттестацию
|На выставке Leasing Expo 2023 Конверс Банк представит продукт Converse Leasing
|Свободный Арцах никогда не был и не может быть частью геноцидного Азербайджана - армянская община Ванкувера
|Армянские духовные лидеры США призывают Байдена противостоять попыткам принудить армян Арцаха стать частью Азербайджана
|В Армении состоялось открытие Дней культуры Туркменистана
|В Ереване стартовали Дни культуры Туркменистана в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Карта Visa Business Platinum от IDBank - теперь по более выгодным условиям
|Жанна Андреасян: Правительство интенсивно работает над программой Академгородка, создан соответствующий Фонд
|Главный уполномоченный по делам диаспоры заявил об окончании процесса международного признания Геноцида армян
|В Армении указывают на необходимость направления в Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов
|МИД Арцаха: поощрение воинственной политики Баку является не лучшим способом добиться позитивных сдвигов в мирном урегулировании конфликта
|Посол ЕС: Армения выбрала демократический путь развития, а это означает и защиту прав человека
|ЕСПЧ потребовал от Баку информацию по похищенным армянским военным
|МИД РА: США должны продемонстрировать соответствующую реакцию на заявления президента Азербайджана
|Поле маневра для Армении сужается - Пашинян
|Армения уверенно движется вперёд по пути демократии и мира - Президент
|Госминистр: часто в Арцах поставляются товары в меньших объемах из-за действий некоторых бизнесменов
|Всевозможные угрозы демократии РА исходят извне - Пашинян
|Посол США в РА поблагодарила армянский народ за непоколебимую волю продвигаться по пути демократии
|ANCA выступает против безрассудной внешней политики администрации Байдена по армянским вопросам
|Читать больше
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
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