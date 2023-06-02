Пятница, 2 Июня 2023 19:25

АрмИнфо. Армения улучшила свои позиции в Глобальном индексе экосистемы стартапов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высокотехнологической промышленности Армении.

В частности, согласно источнику, в этом году Армения среди 100 стран заняла 57-ю позицию вместо 60-й годом ранее, обогнав Грузию и став лидером в регионе.

Согласно докладу, Ереван также зафиксировал положительную динамику, улучшив позиции на 23 пункта, занял 221 - е место среди стран мира, и 18-е в Восточной Европе.

Четвертый год подряд первые три позиции остаются неизменными: странами с лучшей стартап- экосистемой признаны США, Великобритания и Израиль, а городами-Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон.

Отчет составлен на основе анализа стартап-экосистем 1000 городов и 100 стран. Как сообщает Минтехпром, доклад был составлен исследовательским центром StartupBlink, который предоставляет разработчикам экосистем государственного сектора, инновационным организациям и исследователям знания и инструменты для картирования, брендинга и развития своих стартап-экосистем.