Пятница, 2 Июня 2023 18:59

АрмИнфо. Реальные основания для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном отсутствуют. Подобное мнение в ходе круглого стола об итогах встречи лидеров Армении и Азербайджана под эгидой ЕС в Кишиневе 2 июня выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он подчеркнул, что существует искусственное сведение сторон, чтобы последние подписали этот документ. "Самое интересное, что в какой-то степени все стороны заинтерсованы в подписании. Но факт остается фактом - настроения армянской общественности достаточно упаднические, действительно большой шок испытывают от произошедшего, и большое разочарование в позиции ЕС, США, а особенно России", - сказал Мухин.

Эксперт подчеркнул, что ошибка РФ заключается в том, что российская сторона считала, что Армения никуда не денется, оттягивала решение многих проблем, вопросов, которые нужно было решить. "Ответственность с российской стороны никто не снимает. Но, тем не менее, в армянском обществе, можно констатировать, серьезные демотивационные настроения", - добавил глава Центра политинформации.

Назвав Нагорный Карабах традиционно пророссийским, Мухин заметил, что сегодня наблюдается довольно парадоксальная, ироничная ситуация.

"Складывается впечатление, что армянское руководство сделало что-то на зло Карабаху, который пророссийский. Дескать, вот вы пророссийские, будьте в составе Азербайджана. Это очень странное политическое решение со стороны Никола Пашиняна. Но если посмотреть на цели, которые он преследует, будучи на посту премьер-министра, в принципе все выстраивается в логическую цепочку", - отметил он.

В этой связи эксперт провел парллель с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая "сборосила" Финляндию в НАТО и ушла. По его мнению, складывается впечатление, что Марин именно для этого назначили на эту должность. "Теперь Санна Марин непонятно где, а Финляндия в составе НАТО. Меня терзают смутные сомнения, что роль Никола Пашиняна состоит именно в этом", - заметил Мухин. Глава Центра политинформации не исключил, что подписание любого документа между сторонами не приведет к решению проблем, возможно, оттянет их на какой-то срок, но через определнное время последние разрастутся чередой серьезных конфликтов, которые окончательно расколят армянское общество.