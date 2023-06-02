Пятница, 2 Июня 2023 16:30

АрмИнфо. В Ереванском государственном университете в рамках проходящих в Армении Дней культуры Туркменистана 2 июня прошла Международная научно-методическая конференция и литературные чтения, посвященные жизни и творчеству Махтумкули Фраги.



Одной из целей творческой акции в Ереване является широкая пропаганда литературного наследия туркменского поэта-философа Махтумкули, к 300-летнему юбилею которого сегодня активно готовится Туркменистан. Сочетание масштабных культурных мероприятий, связанных с юбилеем великого туркменского поэта, придаёт форуму в Ереване особое значение и наполнение.



С приветственным словом к участникам конференции обратились ректор Ереванского государственного университета Оганнес Оганнисян и Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгелди Аязов.



С докладами выступили ректор Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой Расул Амангелдиев, заведуюший кафедрой тюркологии ЕГУ Александр Сафарян, представители Национального института языка, литературы и рукописей им. Махтумкули Академии наук Туркменистана Шемшат Реджепова и Багтыгуль Ханджаева и бывший Посол Армении в Туркменистане Арам Григорян.



Народная артистка Армении, радиоведущая Майрануш Григорян прочитала стихотворения великого Махтумкули “Gözel sen” и “Näme sen” на армянском языке.



Конференция была завершена пением заслуженного бахши Туркменистана Кервена Ëвбасарова отрывок из дестана "Героглы".