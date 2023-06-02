АрмИнфо .В рамках Дней культуры Туркменистана в Армениив в Доме кино Союза кинодеятелей Армении состоялся показ фильма режиссера Арслана Эебердыева “Istärin" (Послание великого Фраги). До начала просмотра заслуженный артист Туркменистана Довлетмырат Ханмаммедов рассказал собравшимся о великом поэте, мыслителе и философе туркменского народа Махтумкули Фраги, а также о том, как в фильме раскрываются, как утвержденные факты из жизни Махтумкули, так и приоткрываются завесы загадок и тайн.

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