Пятница, 2 Июня 2023 15:06

АрмИнфо.Если премьер-министр Армении Никол Пашинян сохранит свою власть, то село Тигранашен ожидает та же участь, что и село Шурнух в его самых худших проявлениях. Об этом 2 июня журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.

По его словам, вызывает удивление и заявление премьера о том, что процесс делимитации будет происходить на основе карт 1975 года. <Почему именно 1975 года, а не, скажем 1920-х годов, когда территория Армении была куда больше, чем по картам 1975 года. Все это непонятно, понятно лишь желание Азербайджана провести делимитацию на основе карт 1975 года. Между прочим, тогда дорога Горис-Капан полностью проходила по территории Армении, и если следовать логике властей, эта дорога должны быть полностью возвращена Армении>, - отметил парламентарий.

Он напомнил, что в Тигранашене проживают люди, ранее изгнанные из Азербайджана, они получили дома, выплачивали налоги, участвовали в выборах. <Если же он хочет вернуть это село, то это должно быть одобрено на всенародном референдуме, чего требует законодательство страны.

Напомним, что накануне, на встрече с представителями армянской общины Молдовы премьер-министр РА, реагируя на беспокойство присутствующих в связи с тем, что село Тигранашен в Араратской области может перейти к Азербайджану, вследствие чего может возникнуть проблема с дорогой из Еревана в Вайоц Дзор и дальше, Пашинян ответил, что <если предположить, исходить из предварительной версии, Пашинян заметил, что там было Кярки (азербайджанское название, - ред.). <Не факт, что Азербайджан захочет вернуть Арцвашен (под контролем Азербайджана, - ред.) и получить, например, Кярки>, - заявил премьер-министр. По его словам, даже если это будет так, то не нужно переоценивать важность этого вопроса, так как это не может вызвать нерешаемых проблем. <Нет такого вопроса. Если дорога не может пройти так, то может пройти по-иному. Нет никакой проблемы>, - сказал Пашинян, заявив, что вопрос в основном используется для психологического давления на граждан РА.

Между тем, как напомнил Хачатрян, аналогичная ситуация была и в случае с Шурнухом, когда построенная альтернативная дорога была разрушена в течение трех месяцев. <Даже министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян во время бюджетных обсуждений признал, что эта дорога не была предусмотрена для межгосударственных перевозок. <В обход Тигранашена, по всей видимости, Пашинян имел в виду село Ухтадзор, но там нет возможности для проезда фур, и не может быть альтернативной дорогой>, - подчеркнул депутат.

Ранее 24 мая в ходе правительственного часа в парламенте, комментируя свое же заявление от 22 мая о том, что территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя также так называемые анклавы, Пашинян заявил, что вопрос с анклавами еще не решен. Отметим, что азербайджанские анклавы в Армении находятся в Тавушской и Араратской областях. Это села Баганис-Айрум, Неркин Воскепар (Ашагы Аскипара) и Верин Воскепар (Юхары Аскипара), Бархударлы, Софулу, а также Тигранашен (Кярки). Эти поселения отошли Армении в результате боевых действий в 90-е годы, в период первой карабахской войны. Село Арцвашен, в свою очередь, перешло под контроль Баку.