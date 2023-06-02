Пятница, 2 Июня 2023 13:36

АрмИнфо.Сегодня улицы Московяна-Сарьяна-Туманяна наполнят город хмельным ароматом вина, качественной музыкой и волшебной атмосферой. Традиционный винный фестиваль Yerevan Wine Days сегодня открывает свои двери для горожан и гостей столицы, где последние смогут в течение трех дней насладится винами более чем 70 армянских производителей и вкусить атмосферу настоящего праздника.

В этом году территория Yerevan Wine Days будет разделена на зоны, в частности, винную , гастро, музыкальную зоны, зону винного и гастрономического шоу, зону благотворительности и др. Ожидается проведение мастер-классов с участием известных винных экспертов, сомелье и специалистов других смежных областей. Помимо этого, гостей удивит новый проект - "ВЫСТАВКА ВИН", которая представляет собой площадку, где любой бизнес, предоставляющий продукцию или услуги, связанные с виноделием, может встретиться с армянскими виноделами, обменяться предложениями и установить взаимовыгодное сотрудничество.

Выставочная площадь займет 600 квадратных метров с красными ковровыми дорожками, на которой будут установлены коктейльные столы, а также площадка, предусмотренная для ведения бизнес-переговоров. В павильонах будут представлены порядка 30 винодельческих компаний. Время работы фестиваля с 16:00 до 22:30. Вход свободный. Напомним, что Фестиваль проводится в Армении с 2017 года.