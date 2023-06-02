Пятница, 2 Июня 2023 12:13

АрмИнфо.Советы армянских общин Швеции и Германии выступили с совместным заявлением в поддержку Национального собрания Республики Арцах и с осуждением заявления Пашиняна от 22 мая. Об этом говорится в сообщении партии АРФ <Дашнацутюн>.

В заявлении, в частности, отмечается, что советы поддерживают заявление Национального Собрания Республики Арцах, считая, что Республика Арцах не может быть признана частью Азербайджана ни одной структурой, особенно правительством Республики Армения. <Статус Арцаха был определен еще в 1991 году с принятием декларации от 10 декабря, которая вытекала из резолюции ООН о самоопределении народов и наций и никакая власть не вправе ее оспаривать>, - говорится в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что Никол Пашинян, по сути, своим обязательством нарушает и положения Декларации о независимости Республики Армения и Конституции РА, поскольку согласно постановлению Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года, <для Республики Армения неприемлемо рассматривать какой-либо международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет упоминаться в составе Азербайджана>.

<Мы призываем всех армян объединиться вокруг права Арцаха на самоопределение, защиты суверенных территорий Республики Армения и не допустить, чтобы нынешние власти Республики Армения уступили Республику Арцах Азербайджану. Единственно возможный выход из этого сложного положения - единство всего армянского народа, иначе гибельные последствия для армянской государственности будут неизбежны>, - сказано в заявлении.