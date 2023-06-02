Пятница, 2 Июня 2023 11:56

АрмИнфо.На карту поставлена демократия в Армении и Арцахе на фоне постоянных экзистенциальных угроз и запугиваний со стороны нынешних режимов Алиева и Эрдогана. Об этом говорится в обращении Армянской ассамблеи Америки в Комитет по ассигнованиям Сената США.

<Сегодняшняя ситуация в Армении и в Арцахе переживает критический момент, когда армянский народ снова столкнулся с призраком этнической чистки и геноцида>, - заявил исполнительный директор Ассамблеи Брайан Ардуни. Отметив, что под эгидой международных структур ведутся мирные переговоры, автократический лидер Азербайджана ужесточил свои условия, потребовав, чтобы армяне Арцаха отказались от своих демократических институтов, а их лидеры <сдались>. Армянская Ассамблея Америки с глубокой обеспокоенностью восприняла заявление пресс-секретаря госдепартамента США Мэтью Миллера от 30 мая 2023 года о том, что США приветствуют недавние заявления президента Алиева о рассмотрении вопроса об амнистии, призвав Госдеп к немедленному исправлению этого заявления, если не опровержению.

ААА указала на озабоченность института Лемкина по предотвращению геноцидов, который призвал президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в полной мере рассмотреть последствия игнорирования возможности геноцида, поощряя президента Азербайджана Ильхама Алиева за его угрозы в адрес Армении, а также указав на катастрофические последствия не только для армян, но и для международного мира и безопасности из-за поощрения диктатора, который публично угрожает геноцидом.

В обращении Ассамблеи подчеркивается, что по сей день Азербайджан продолжает свою безжалостную войну, с непрекращающимися пограничными вторжениями в нарушение суверенитета Армении и хвастаясь тем, что разрушили Армению. <История показала, что умиротворение диктаторов служит только дальнейшему обострения ситуации>, -заявил Ардуни, подчеркнув, что позиция Ассамблеи ясна: отстаивать демократию и права человека и выступать против геноцида. Он вновь призвал прекратить оказание помощи Азербайджану путем введения санкций, начиная со вступления в силу статьи 907 Закона о поддержке свободы.

Институт Лемкина также справедливо выразил обеспокоенность тем, что угрозы дальнейшему существованию Армении используются как палка, чтобы заставить Ереван согласиться на очень односторонние соглашения в мирных переговорах, в противном случае угрожая Еревану в одиночку столкнуться с азербайджанской и турецкой агрессией.

МИД Арцаха со своей стороны указал на то, что действия президента Азербайджана, в очередной раз прибегшего к открытым угрозам и шантажу, не оставляет сомнений в том, что Азербайджан последовательно отрицает саму возможность урегулирования азербайджано-карабахского конфликта путем переговоров. Ассамблея подтвердила свою позицию, что любое мирное соглашение должно быть приемлемым для народа Арцаха, и, как и в прошлом, призывает Конгресс и администрацию отстаивать основополагающие принципы демократии, право на самоопределение и универсальные права человека народа Арцаха.

" Что касается Турции, то Ассамблея напомнила Комитету, что режим Эрдогана, несмотря на то, что ранее придерживался политики <ноль

проблем> со своими соседями, продолжает отрицать Геноцид армян, а на недавних президентских выборах кандидаты выдвигали лозунги, призывающие к изоляции Армении. Ссылаясь на то, что председатель сенатского комитета по ассигнованиям Пэтти Мюррей и вице-председатель Сьюзан Коллинз поддерживают борьбу за демократию во всем мире, Ассамблея призвала к решительной помощи для укрепления демократии в Армении и Арцахе> в размере $100 млн и $50 млн соответственно. Ассамблея также выразила признательность Конгрессу за его многолетнюю помощь Армении и Арцаху, включая помощь в ликвидации последствий землетрясения 1988 года в Армении, когда Армения смело продвигалась к независимости в 1991 году, во время борьбы Арцаха за свободу и демократию, а также за гордый послужной список Америки в области гуманитарной деятельности и историческое принятие резолюции о Геноциде армян в декабре 2019 года в Сенате США.