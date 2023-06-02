Пятница, 2 Июня 2023 11:33

АрмИнфо. Есть некоторое разочарование в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос CNN primanews о том, было ли разумным ходом членство РА в ОДКБ, а с другой стороны - была ли у нее альтернатива.

<По сути, сегодня мы находимся в ситуации, когда есть некоторое разочарование в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, потому что Организация Договора о коллективной безопасности является основным механизмом, посредством которого Республика Армения должна была обеспечить свою безопасность. Но во время агрессий, предпринятых Азербайджаном в мае и ноябре 2021 года и в сентябре 2022 года, неадекватная реакция Организации Договора о коллективной безопасности вызвала определенное разочарование, в первую очередь, у народа Армении, поскольку существовала определенная уверенность в том, что Договор о коллективной безопасности является надежным механизмом безопасности>, - сказал он.

Но этого не произошло, отметил премьер. И в том числе по этой причине в Ереване не сочли возможным достижение консенсуса по ряду основополагающих документов в ходе ереванского саммита ОДКБ. <Но я хочу, чтобы мы посмотрели на вопрос и с противоположной стороны, потому что вредно и для организации, потому что, по сути, то, что произошло с Арменией в указанный мною период, бьет в первую очередь по авторитету Организации Договора о коллективной безопасности. Т.е. это будет иметь определенные последствия и для самой организации>, - указал Пашинян.

Отвечая на ремарку о том, что <на саммите в Ереване в ноябре прошлого года, когда Пашинян отказалися подписывать документ, и г-н Лукашенко был в шоке, а г-н Путин явно был рассержен>, премьер РА отметил: <Это рабочие ситуации, и после упомянутого Вами момента у нас был рабочий обед, и мы в спокойной обстановке, в атмосфере взаимного уважения обсудили текущее положение дел и пути выхода из ситуации>.

Глава кабмина РА также коснулся личных отношений с Владимиром Путиным. <Он кажется очень холодным человеком, почти безэмоциональным. У Вас с ним рабочие отношения или личные отношения, или это отношения двух государств?>, - поинтересовались в CNN primanews.

<В целом, надо сказать, что впечатления, которые видны на экранах, впечатления от реальной жизни, те сложности, с которыми мы столкнулись, и тот сложный период, в котором мы живем, - это, на самом деле, разные пласты. И да, наше общение с президентом Российской Федерации было очень интенсивным и продолжает оставаться интенсивным.

Мы встретимся как минимум 2 раза в течение текущего месяца. И должен сказать, что это и личные контакты, и политические контакты, и рабочие контакты. Другое дело, что, особенно сейчас, мы мало обсуждаем или практически не обсуждаем вопросы, не относящиеся к повестке наших двусторонних отношений или к нашей региональной повестке. Должен честно сказать, что у Армении слишком много проблем, чтобы нести на своих плечах бремя более широкого региона и континентов. К сожалению, наших забот более чем достаточно, и в отношениях с Европейским союзом, с США и с Россией мы пытаемся решить проблемы нашей повестки дня, что, как видите, к сожалению, не всегда удается>, - заявил Никол Пашинян.