Пятница, 2 Июня 2023 11:33

АрмИнфо. В посольстве Болгарии в Армении прошли праздничные мероприятия приуроченные 1 июня - Дню защиты детей и Дню болгарской письменности.

Посол Болгарии в Армении Калин Анастасов открывая мероприятие констатировал, что буквально несколько дней назад в Армении прозвенел последний школьный звонок в этом учебном году. По его словам, для кого-то это просто символ беззаботного лета, но для многих молодых людей это было еще и началом их нового жизненного пути, а для вас, дорогие учителя, это символ еще одного выполненного долга.

«Дорогие дети, вы – будущее Армении и мира. Ваши мечты, таланты и идеи несут в себе силу изменить мир. Итак, 1 июня мы хотим сказать вам, насколько вы особенные для нас и как мы гордимся тем, что вы растете и развиваетесь. Вы, дети, являетесь источником вдохновения для нас, ваших родителей и учителей.

Мы стремимся помочь вам стать умными, творческими и сострадательными личностями. Ваше любопытство и желание учиться безмерны. Сегодня мы объединяемся, чтобы окружить вас миром, улыбками и радостью. Дорогие учителя, Вы играете очень важную роль в жизни детей и общества в целом. Своими знаниями, умениями и жизненным опытом вы не только помогаете детям развиваться и узнавать новое, но и побуждаете их становиться самостоятельными и хорошими людьми. Вы находитесь в центре образования и играете важную роль в формировании будущего наших детей. Ваша профессия благородна и требует много сил, терпения и любви. Каждый день вам приходится сталкиваться с различными проблемами, такими как индивидуальные потребности детей, их разный темп обучения и их социальные потребности.

Вы самый главный наставник, который помогает детям развивать свой потенциал и становиться полезными для себя, семьи и общества», - отметил посол, выразив благодарность учителям за их труд. В заключении он предложил всем - родителям, учителям, обществу- вместе работать, чтобы защитить права детей и обеспечить им прекрасное детство, полное игр, качественного образования и здоровья. «Наш общий долг - добиться мирного будущего, которого заслуживают все дети мира»,- резюмировал посол.

В праздничных мероприятиях участвовали, в том числе и ученики школы №131 им. болгарского поэта Пейо Яворова.