Пятница, 2 Июня 2023 11:04

АрмИнфо.Не нужно переоценивать важность этого вопроса, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Молдовы, коснувшись перспективы обмена т.н. анклавами.

По словам Пашиняна, в энциклопедиях Советского союза, изданных в различные годы, территория Армении зафиксирована площадью в 29,8 тыс кв.км. В данном ракурсе, не столь важно карта какого года будет положена в основу процесса делимитации армяно- азербайджанской границы - 1975-го или , к примеру, 1969-го, важен сам процесс делимитации. Исходя из этого, целесообразно руководствоваться картами, утвержденными Генштабом Советского союза от 1975 год, поскольку, предполагается, что это последняя карта, утвержденная в данном формате до Алма-Атинской декларации до 1991 года, отмечает Пашинян.

Коснувшись анклавов, премьер отметил, что вопрос имеет как политическую, так и правовую аспекты. В> 29,8 тыс кв.км. территорий Армении входит также Арцвашен, территории села Беркабер Тавушской области, которые с начала 1990-х находятся под под контролем азербайджанцев, как и Паравакара, Айгевотиа, Вазашена, территории участка Сотк-Хознавар, которые были оккупированы в ходе последней агрессии. Азербайджан, со своей стороны указывает на то, что есть территории, которые по картам СССР являются азербайджанскими, но с 90-ч подкотрольны РА. Мы со своей стороны говорим, хорошо, тогда давайте возьмем за основы линию границу от 1975 года и будем ее обоюдно придерживаться, зеркально отвести свои войска. Предлагаем также создание делимитаризованной зоны вдоль всей линии границы. Мы готовы прийти к соглашению на этой основе. Я не могу сказать, что у нас сейчас есть что-то окончательное, но мы выражаем готовность>, - сказал он.

По его словам, когда Баку говорит о своих селах, Ереван напоминает о своих. <Мы говорим - ну у нас тоже есть села, мы готовы вернуть,

готовы ли вы, если да, то давайте менять прямо сейчас. Не то чтобы мы целыми днями мечтаем о том, что отдать. Но с другой стороны, мы

никоим образом не умаляем интересы РА, наоборот. 70% пахотных земель села Паравакар находятся под контролем азербайджанцев, жители этого села не имеют возможности развиваться. Мы должны продолжать идти по этому пути, чтобы не давать Азербайджану повода для легитимизации агрессивной политики, но при этом мы должны быть искренними, чтобы каждый раз не вводить в заблуждение международное сообщество или других. Хорошая новость для меня в том, что как за столом переговоров, так и в Ереване, и в закрытом помещении, и публично я говорю одно и то же, это очень важное преимущество>, - сказал Никол Пашинян.

При этом, реагируя на беспокойство присутствующих в связи с тем, что село Тигранашен в Араратской области может перейти к Азербайджану, вследствие чего может возникнуть проблема с дорогой из Еревана в Вайоц Дзор и дальше, Пашинян ответил, что <если предположить, исходить из предварительной версии, что там было Кярки (азербайджанское название, - ред.), не факт, что Азербайджан захочет вернуть Арцвашен (под контролем Азербайджана, - ред.) и получить, например, Кярки>.

По его словам, даже если это будет так, то не нужно переоценивать важность этого вопроса, так как это не может вызвать нерешаемых проблем. <Нет такого вопроса. Если дорога не может пройти так, то может пройти по-иному. Нет никакой проблемы>, - сказал Пашинян, заявив, что вопрос в основном используется для психологического давления на граждан РА.

Ранее 24 мая в ходе правительственного часа в парламенте, комментируя свое же заявление от 22 мая о том, что территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя также так называемые анклавы, Пашинян заявил, что вопрос с анклавами еще не решен.

Отметим, что азербайджанские анклавы в Армении находятся в Тавушской и Араратской областях. Это села Баганис-Айрум, Неркин Воскепар (Ашагы Аскипара) и Верин Воскепар (Юхары Аскипара), Бархударлы, Софулу, а также Тигранашен (Кярки). Эти поселения отошли Армении в результате боевых действий в 90-е годы, в период первой карабахской войны. Село Арцвашен, в свою очередь, перешло под контроль Баку.