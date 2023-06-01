Четверг, 1 Июня 2023 22:43

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 47-49/1 на улице Мамиконянца;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Касяна, Арама Егияна, Сазаи Никогосяна, Саят-Новы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично село Аргаванд;

12:00-14:00 частично село Масис;

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Г. Нжде в городе Чамбарак; села Лчап, Бердкунк, прилегающие жильцы-абоненты и абоненты (не являющиеся жильцами); газозаправочная станция ООО “Алик”, ресторанный комплекс ‘Роял Фиш”, станции сотовых операторов “Оранж-Армения”, “Виваселл-МТС” в селе Айраванк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1-3А на улице Сундукяна, 84/1 на пр. Баграмяна, 4 на улице Гр. Кочара;

11:00-17:00 частные дома 153, 202, 203 на улице Арменакяна, 2, 8/8, 8/10, 10 на улице Г. Овсепяна, здание “Агентство здравоохранения”, поликлиника N5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; частные дома на 5-ой, 6-ой, 8-ой, 10-ой улицах и на переулке 5-ой улицы Авана; прилегающий стадион “Динамо”, Полиция общины Кенрон, жилой дом 12 на улице Туманяна, прилегающие абоненты-жильцы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Гер-Гер;

12:00-14:00 частично село Димитров;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Лернапат, Алавар;

11:00-17:00 села Арцни, Аван, Сарчапет, Привольное;

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Г. Нжде в городе Чамбарак.