Четверг, 1 Июня 2023 16:43

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Армении Кристину Квин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также коснулись совместных программ по обмену в образовательной сфере, ряда проектов по обучению английскому языку, направленных на подготовку учителей и преподавателей, преподаванию английского языка в сельских общинах.

Посол США придала важность углублению сотрудничества с Арменией.

"Совместно мы осуществляем многочисленные образовательные и культурные программы, которые действительно очень важны.Тем не менее, есть более широкие возможности для развития сотрудничества. Буду рада продолжить заложенные добрые традиции и плодотворную совместную

работу", - сказала Кристина Квин.

В свою очередь Жанна Андреасян подчеркнула, что Министерство готово работать с США по всем направлениям, придав важность перспективам сотрудничества в рамках реализации программ гражданского образования, которые являются основой реформ образовательного сектора.

Жанна Андреасян особо оценила содействие США, направленное на сохранение культурного и исторического наследия Армении. В этом контексте она сослалась на программу реконструкции и сохранения церкви Святого Ованнеса в Мегри, финансируемую Фондом американских послов по сохранению культурного наследия. Министр отметила, что на данном этапе идут работы по реконструкции монастырского комплекса Санаин и храма Ереруйк. При этом Андреасян выразила беспокойство по поводу защиты армянского культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Министр также придала важность восстановлению деятельности добровольцев Корпуса Мира США в Армении, миссия которых была прервана из-за пандемии коронавируса.

Вместе с тем она предложила Послу рассмотреть идею совместного проведения фестивалей и выставок