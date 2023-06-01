Четверг, 1 Июня 2023 16:19

АрмИнфо.<Мы должны оставить нашим наследникам мирную страну, чтобы родители 15-летних юношей не думали о том, как сделать, чтобы их дети избежали службы в вооруженных силах>, - заявил 1 июня журналистам председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, очень важно сделать так, чтобы родители этих детей не

думали об эмиграции, а тем более, о том, как сделать, чтобы их дети

остались живы и невредимы. <Уверяю вас, что мы сделаем все возможное,

чтобы оставить нашим детям мирную страну>, - отметил спикер, добавив,

что сказанное относится и к детям Арцаха. Спикер отметил, что после военных действий в Арцахе в 2020 году звучали утверждения, что нынешняя власть не способна привести народ к миру, но сегодня уже очевидно, что предпринимаемые властями РА шаги, как минимум, направлены на предупреждение новой войны. <Результат мирного процессы мы сможем получить, если продолжим хорошо работать. Мы должны ценить то, что имеем сегодня. Никто не говорит, что все идеально и прекрасно и все проблемы решены, но должно быть очевидно то, что все шаги властей страны и Арцаха направлены на предотвращение новой эскалации насилия>, - отметил глава армянского парламента.

Отметим, что сегодня, 1 июня, в международный день защиты детей распоряжением спикера НС территория вокруг парламента открылась для малышей.

Симонян согласился с тем, что в настоящее время каждый третий ребенок в стране живет в бедности. Он отметил, что в Армении снижается уровень бедности, у международных партнеров вызывают темпы роста экономики страны, возник даже дефицит в рабочей силе. <Необходимо сделать все возможное, чтобы темпы роста экономики были не 12%, а 22%, а для этого Армении необходим мир>, - сказал глава законодательного органа.

Говоря об ожиданиях от пятисторонней встречи в Кишиневе лидеров Армении и Азербайджана при участии главы Европейского Совета, президента Франции и канцлера Германии, которая, как ожидается пройдет сегодня, спикер указал на необходимость обеспечения территориальной целостности Армении в 29,8 тыс кв.км, создание механизмов по решению проблем безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха. <Очень важно, чтобы после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном были гарантии и гаранты. Тем более, на фоне постоянных нарушений положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Та же страна, которая является гарантом выполнения этих положений (Россия - ред.) недостаточно реагирует на эти факты, и примеров тому множество>, -подчеркнул спикер НС РА. Он заметил, что международная общественность должна заставить Азербайджан сесть за стол переговоров с властями Арцаха по вопросу безопасности и прав его жителей. В противном случае, для того же Азербайджана сложится неблагоприятная ситуация, возникнет большое <дыра>, которую в течение десятилетий он не сможет закрыть. <Если Баку откажется от проведения переговоров с армянами Арцаха, в один прекрасный день, полученные нашим народом раны дадут о себе знать>, - сказал председатель НС РА.