Четверг, 1 Июня 2023 16:18

АрмИнфо.Правительство Армении решило отказатъся от идеи приватизации спортивной базы на Цицернакабердском шоссе в Ереване.

1 июня на заседании кабмина министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, представляя проект решения напомнила, что в 2022 году представители Армении завоевали более 300 медалей на различных соревнованиях, а с начала этого года - более 100. На данный момент в республике есть две возможности для проведения командных встреч: Цахкадзорская спортивная база и Олимпаван, обе имеют ограниченные возможности, поэтому с учетом успехов команд по разным направлениям предлагается создать новый спортивный центр. <Темпы требуют новой инфраструктуры. На данный момент мы строим 12 спортивных школ и спортивных комплексов. Наличие такой инфраструктуры позволит нам укрепиться и сформировать целостный подход к тренировкам наших национальных сборных и достижении высоких результатов>, - отметила Андреасян.

Спортивная база находится по соседству с теннисными кортами и футбольной академией <Пюник>. Спорткомплекс имеет административную часть, столовую, спальный корпус, рассчитанный примерно на 60 человек, 2 спортивных зала по 1600 кв.м каждый. Одна из спортзалов соответствует международным требованиям для тренировок по художественной гимнастике и акробатике, во втором - ранее проводились тренировки по борьбе, дзюдо и боксу. Учитывая наличие спального корпуса и двух спортивных залов, спортивный объект будет использоваться для проведения учебно-тренировочных сборов, чемпионатов РА и других турниров. В структуре также будет работать медицинский реабилитационный центр.

Правительство также приняло решение о безвозмездном выделении имущества республиканским детско-юношеским спортивным школам, национальным спортивным федерациям и другим общественным организациям. Утвержден перечень распределения имущества, подлежащего приобретению в 2023 году. Для этого из государственного бюджета потребуется 100 млн драмов.