Четверг, 1 Июня 2023 16:15

АрмИнфо. ACBA Bank объявил старт совместной с NABU (Союз Охраны Природы Германии) программы бесплатной сертификации "Развитие органического сельского хозяйства" на 2023-2024гг. Об этом отмечается в сообщении ACBA Bank-а.

В рамках объявленного конкурса победившие организации, фермеры и агрономы смогут при совместном финансировании и технической поддержке со стороны ACBA Bank-а и NABU получить сертификаты производителей органических продуктов питания и существенно усилить перспективы экспорта продукции.

Заинтересованные в участии в конкурсе программы "Развитие органического сельского хозяйства" субъекты хозяйствования могут до 15 июня включительно заполнить заявку, размещенную под ссылкой https://nabu.am/hy/organic_contest_2023 .

В этом же сообщении упоминается, что запуск программы бесплатной сертификации "Развитие органического сельского хозяйства", осуществленный ACBA Bank-ом совместно с NABU, состоялся в 2015 году. Цель программы - содействие развитию органического сельского хозяйства в Армении и поддержка производителей агросектора.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.03.2023г, подготовленного ИК АрмИнфо, ACBA Bank, традиционно выступающий лидером по кредитованию агросектора, обеспечил объем в 124 млрд драмов. В общем кредитном портфеле ACBA Bank-а доля агрокредитов составляет 27%, а в суммарном объеме агрокредитов по рынку доля ACBA Bank-а превышает 47%. ОАО ACBA Bank функционирует в Армении с 1995 года. По охвату филиальной сети Банк удерживает вторую позицию, а по числу региональных филиалов занимает первенство. По основным балансовым показателям ACBA Bank входит в TOP-5. Изменив статус с ЗАО на ОАО, ACBA Bank занял первенство по числу акционеров - 6,277 тыс., из них SJSC "Sacam International"(член группы Credit Agricole S.A) с долей участия в капитале в 4,55%, ЗАО "AКБА Федерация" - 83,8%, а владельцами остальных 11,65% выступают юридические и физические лица, в числе которых сотрудники AКБА Федерации, ACBA Leasing-а и ACBA Bank-а.

Отметим, что NABU (Nature and Biodiversity conservation Union) является самой старой и самой крупной экологической НПО Германии. NABU ведет свою деятельность уже больше 100 лет. NABU - самая массовая общественная экологическая организация Германии - в ее рядах насчитывается более 450 тысяч членов. NABU работает во многих странах мира, реализуя различные проекты, направленные на охрану природы и развитие особо охраняемых природных территорий. Особый интерес NABU проявляет к Кавказу.