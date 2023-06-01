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АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял участие во втором саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.
Как сообщает пресс-служба премьера, лидеров более четырех десятков стран на площадке приветствовала президент Молдовы Майя Санду, после чего стартовал саммит. Далее состоялась церемония фотографирования участников мероприятия.
Премьер-министр Пашинян также принял участие в круглом столе на тему <Энергия, связь>. В рамках саммита Никол Пашинян провел короткие переговоры с лидерами ряда стран. В частности, он обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес, с премьер-министрами Словении, Латвии, Великобритании, Андорры, Грузии, Нидерландов, Португалии, Швеции, с президентами Франции, Литвы и председателем Европейского Совета Шарль Мишель.
Сегодня в Кишиневе запланирована пятисторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии, председателя Совета Европы и президента Азербайджана.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Анаит Аванесян: С 2024 года в Армении приступят к вакцинации против ветряной оспы
|В Кишиневе завершилась встреча с участием Пашиняна, Мишеля, Макрона, Шольца и а Алиева
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Спикер НС РА: мы должны оставить нашим наследникам мирную страну
|А.Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться
|МО РА: министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию
|Спортбаза на Цицернакабердском шоссе в Ереване не будет приватизирована. Ее передадут МОНКС
|ACBA Bank объявил старт совместной с NABU программы бесплатной сертификации "Развитие органического сельского хозяйства" на 2023-2024гг
|Пашинян принял участие во втором саммите Европейского политического сообщества
|Между Арменией и США имеется больший потенциал для сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи - МОНКС
|Симонян: для президента Азербайджана очень важно наличие внешнего врага
|Замминистра юстиции: В случае успешной аттестации заработные платы полицейских в Армении повысят в 2 раза
|Кабмин Армении одобрил заключение с США нового соглашения по ядерной безопасности
|Депутат НС РА: игнорирование Вашингтоном усиливающейся агрессией Азербайджана чревато серьезными последствиями
|Проваливших тест на наркотики полицейских лишат права на аттестацию
|На выставке Leasing Expo 2023 Конверс Банк представит продукт Converse Leasing
|Свободный Арцах никогда не был и не может быть частью геноцидного Азербайджана - армянская община Ванкувера
|Армянские духовные лидеры США призывают Байдена противостоять попыткам принудить армян Арцаха стать частью Азербайджана
|В Армении состоялось открытие Дней культуры Туркменистана
|В Ереване стартовали Дни культуры Туркменистана в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Карта Visa Business Platinum от IDBank - теперь по более выгодным условиям
|Жанна Андреасян: Правительство интенсивно работает над программой Академгородка, создан соответствующий Фонд
|Главный уполномоченный по делам диаспоры заявил об окончании процесса международного признания Геноцида армян
|В Армении указывают на необходимость направления в Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов
|МИД Арцаха: поощрение воинственной политики Баку является не лучшим способом добиться позитивных сдвигов в мирном урегулировании конфликта
|Посол ЕС: Армения выбрала демократический путь развития, а это означает и защиту прав человека
|ЕСПЧ потребовал от Баку информацию по похищенным армянским военным
|МИД РА: США должны продемонстрировать соответствующую реакцию на заявления президента Азербайджана
|Поле маневра для Армении сужается - Пашинян
|Армения уверенно движется вперёд по пути демократии и мира - Президент
|Госминистр: часто в Арцах поставляются товары в меньших объемах из-за действий некоторых бизнесменов
|Всевозможные угрозы демократии РА исходят извне - Пашинян
|Посол США в РА поблагодарила армянский народ за непоколебимую волю продвигаться по пути демократии
|ANCA выступает против безрассудной внешней политики администрации Байдена по армянским вопросам
|Госдеп: США готовы поддержать усилия Армении и Азербайджана по заключению достойного мирного договора
|Скончалась известная в Армении журналист Гаяне Терзян
|Армения полностью сохранит суверенитет над дорогами, проходящими по ее территории - вице-премьер
|Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
|ЕС: важно проявлять лидерство для достижения решений вопросов, касающихся нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|В Ереван съехались 200 ученых - ориенталистов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|По <кокаиновому делу> объявлен в розыск экс-глава СПИСА Армении Мигран Погосян
|Секретарь Совбеза Армении в рамках форума GLOBSEC 2023 призвал Азербайджан воздержаться от максималистских устремлений
|Гегам Степанян: Умышленное уклонение со стороны ЕС от использования термина "Нагорный Карабах" однозначно не способствуют мирным переговорам, а открывают путь к насильственному подчинению
|Гнел Саносян: Открытие границы с Турцией - большой политический процесс
|ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на ряде направлениях линии соприкосновения с АО Арцаха
|В Армении предусмотрено сформировать женский полк, управлять которым также будут женщины
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Армения построит новый мост на трасcе, ведущей к границе с Турцией
|Армению посетит звезда кулинарного телешоу
|МИД Арцаха: международные посредники должны уделять более пристальное внимание воинственной риторике Азербайджана
|Армения обратилась в ЕСПЧ по факту похищения двух армянских военнослужащих
|МО Армении обвиняет ВС Азербайджана в распространении дезинформации
|В Армении стартовала финансируемая USAID пятилетняя программа по социальной защите уязвимых групп населения
|Пашинян: заявления, сделанные Азербайджаном после брюссельских договоренностей, вызывают вопросы
|МИД РА: все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны выступить с однозначными и недвусмысленными оценками действий Азербайджана
|МИД РА: Для достижения прогресса в установлении долгосрочного мира очень важно выполнение Азербайджаном взятых на себя обязательств
|Читать больше
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