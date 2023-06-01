Четверг, 1 Июня 2023 16:13

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял участие во втором саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Как сообщает пресс-служба премьера, лидеров более четырех десятков стран на площадке приветствовала президент Молдовы Майя Санду, после чего стартовал саммит. Далее состоялась церемония фотографирования участников мероприятия.

Премьер-министр Пашинян также принял участие в круглом столе на тему <Энергия, связь>. В рамках саммита Никол Пашинян провел короткие переговоры с лидерами ряда стран. В частности, он обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес, с премьер-министрами Словении, Латвии, Великобритании, Андорры, Грузии, Нидерландов, Португалии, Швеции, с президентами Франции, Литвы и председателем Европейского Совета Шарль Мишель.

Сегодня в Кишиневе запланирована пятисторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии, председателя Совета Европы и президента Азербайджана.