Четверг, 1 Июня 2023 16:13

АрмИнфо. Между Арменией и США есть как хороший опыт, так и больший потенциал для сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи. Об этом 1 июня в ходе встречи с послом США в РА Кристиной Квин заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Согласно сообщению пресс-службы МОНКС, в ходе встречи министр выразила надежду на продолжение совместной работы по всем направлениям. Она, в частности, указала на совместно реализуемую программу "Укрепление системы инклюзивного образования в Армении", которая завершается в эти дни. Жанна Андреасян подчеркнула также важность сотрудничества с США по программам гражданского образования, подчеркнув, что оно лежит в основе образовательных реформ в Армении.

В сфере культуры министр особенно высоко оценила поддержку США, направленную на сохранение культурно-исторического наследия Армении, что, по словам министра, является ключевым моментом в отношениях между двумя странами. В этом контексте Жанна Андреасян особо отметила проект реконструкции церкви Св. Саргиса в небольшом микрорайоне Мегри, осуществляемый при финансовой поддержке Фонда сохранения культурных ценностей послов США, и отметила, что в настоящее время ведутся работы по реконструкции монастырского комплекса Санаин и храма Ереруйк.

Глава МОНКС предложила рассмотреть возможность проведения совместных фестивалей и выставок в сфере культуры с учетом положительного опыта прошлого.

Кристина Куинн, поблагодарив за прием, подчеркнула важность углубления сотрудничества с Арменией. <Многие образовательные и культурные программы реализуются совместно, что действительно очень важно. Тем не менее, есть более широкие перспективы для сотрудничества. Буду рада продолжить заложенные добрые традиции и плодотворную совместную работу>, - отметила дипломат.

Стороны коснулись совместных программ образовательного обмена, ряда проектов по обучению английскому языку, направленных на подготовку учителей, совместных программ по продвижению преподавания английского языка в сельских общинах.

Министр также подчеркнула важность возобновления в Армении деятельности волонтеров Корпуса мира США, которая была прервана в последние годы из-за ситуации с эпидемией коронавируса и войной. "За годы сотрудничества сотни волонтеров Корпуса мира несли службу, поддерживая преподавание английского языка в различных регионах Армении", - сказала министр.

В ходе встречи Жанна Андреасян выразила озабоченность по поводу защиты армянского культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.