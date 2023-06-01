Четверг, 1 Июня 2023 12:22

АрмИнфо. Правительство Армении 1 июня на очередном заседании определило порядок аттестации сотрудников полиции и размер надбавок.

Как пояснила замминистра внутренних дел Арпине Саркисян, представляя проект решения, аттестации подлежат, как заместитель главы Полиции, так и остальные сотрудники.

Аттестация включает в себя 3 этапа: на первом этапе проверка общего уровня развития сотрудников полиции, на втором этапе предстоит проверка на боевую и физическую подготовку, а на третьем - на специализированные знания и навыки.

В целях исключения человеческого фактора, аттестация будет проводиться на электронной площадке. Помимо этого, полицейский не будет допущен на тестирование, если не пройдет тест на наличие в организме наркотических и психотропных веществ и их метаболитов. <Табу> будет действовать также в том случае, если полицейский имеет кредит в 20 млн драмов и более и просроченное кредитное обязательство в более чем на 90 дней