Четверг, 1 Июня 2023 12:19

АрмИнфо. На выставке Leasing Expo 2023, которая пройдет 2, 3 и 4 июня в Ереване, Конверс Банк представит финансовый конкурентный продукт Converse Leasing. Об этом отмечается в сообщении Банка.

"Конверс Банк постоянно поддерживает бизнес-субъектов предлагая гибкие механизмы финансирования при внедрении новых технологий, модернизации технической оснащенности и повышении эффективности производства. Одним из таких механизмов является финансовый конкурентный продукт Converse Leasing", - заявил руководитель департамента Конверс Банка по привлечению и обслуживанию корпоративных клиентов Артур Тарханян.

Конверс Банк, в рамках продукта Converse Leasing, предназначенного для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предлагает долгосрочное финансирование на сумму не более 1 млрд драмов или эквивалент в инвалюте, с максимальным сроком погашения в 84 месяца.

На выставке посетители павильона Конверс Банка получат подробную информацию и соответствующие консультации по продукту Converse Leasing, а также смогут при желании заполнить заявку на финансирование. Кроме того, сотрудники банка ответят на вопросы, касающиеся других вариантов финансирования бизнеса, и предложат оптимальное решение.

В этом сообщении также упоминается, что лизинговое финансирование Конверс Банк осуществляет и по госпрограмме "Мероприятия по модернизации производственных мощностей", в рамках которой процентные ставки субсидируются до 10%.

Более подробно условия и тарифы продукта Converse Leasing представлены на сайте Конверс Банка под ссылкой https://conversebank.am/hy/converseleasing/ , а видеоматериал - https://www.youtube.com/watch?v=CP4sOdWqGtI .

Отметим, что Leasing Expo 2023 - крупная выставка (вся техника на одной площадке), которая пройдет 2-4 июня в Ереване в СКК им.

К.Демирчяна, соберет под одной крышей крупные компании, предлагающие различного рода оборудование физическим и юридическим лицам. Посетители выставки смогут ознакомиться с техническими и технологическими новшествами, предложениями местных и международных компаний, приобрести новейшее оборудование на приемлемых условиях, и заложить основу для будущего сотрудничества. Павильоны же банков будут представлены финансовыми продуктами, позволяющими приобрести технику и оборудование в лизинг.