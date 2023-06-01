Четверг, 1 Июня 2023 12:15

АрмИнфо. Духовные лидеры Армянской Апостольской, Католической и евангелистской церквей Америки обратились к президенту США Джозефу Байдену с призывом решительно противостоять любым попыткам принудить армян-христиан Арцаха стать частью Азербайджана.

В письме, которое распространил Армянский национальный комитет Америки (АНКА), указывается на возможность этнической чистки коренного населения этой древней части армянской Родины. <Любое урегулирование, которое включает в себя подчинение находящихся в опасности граждан демократического Арцаха диктаторскому Азербайджану, является смертным приговором для армян этой священной земли, где проживает 120 000 мужчин, женщин и детей и, конечно же, бесчисленное множество святынь. Мы обращаемся с этим срочным призывом в связи с нашими давними призывами к Вам отозвать отказ от Раздела 907 Закона о поддержке свободы и полностью обеспечить соблюдение этого положения законодательства США>, - говорится в письме.

В документе также напоминается, что Армения - первая в мире христианская нация, пережившая геноцид, не имеющая выхода к морю и

находящаяся в блокадном состоянии, стремится выжить. <Наша великая нация должна во всем поддерживать Армению, начиная с прекращения военной помощи США Азербайджану, стране, которая сотрет нашу древнюю нацию с карты мира. Мы никогда не должны, как американцы, быть замешанными в этом геноцидном насилии. С нетерпением ждем возможности узнать о Вашем новом лидерстве в спасении жизней армян-христиан и продвижении подлинно демократического мира, уважающего право на самоопределение Арцаха - ранней колыбели христианства. Мы молим Всемогущего Господа благословить Вас, и Ваши усилия приведут к успеху, распространяя мир, справедливость и процветание в мире>, - говорится в письме, под которым подписались прелат Западной епархии, архиепископ Овнан Дердериан, предстоятель Восточной епархии Месроп Парсамян, прелат Прелат Западного прелатства, епископ Торгом Доноян и другие