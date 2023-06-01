Четверг, 1 Июня 2023 12:03

АрмИнфо.В Ереване стартовали Дни культуры Туркменистана в Армении. Для участия в мероприятиях в Ереван прибыла большая делегация мастеров культуры и искусства Туркменистана во главе с Министром культуры Туркменистана Атагелди Шамырадовым.

31 мая состоялась встреча Министров культуры Туркменистана и Армении, в ходе которой были обсуждены состояние культурно-гуманитарных отношений между странами и перспективные направления их развития.

По окончанию встречи была подписана «Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Армения в области культуры и искусства на 2023-2025 годы».