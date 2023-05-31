Среда, 31 Мая 2023 22:36

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 17/1, 17/2, 17/3 на улице Абеляна, абоненты-жильцы жилого дома 23 на улице Шинарарнери, жильцы улиц Силикяна 1, 2, 3, 4, 5, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа-интернат N10, школа N77, жилые дома 19/6, 41/5, 41/6, 50, 50/5, 80, 97/1, 120, 121, 200, 225/1, 356 у Шрджанцик Тоннеля, 5, 7, 7А на улице Адонца, 1, 2 на улице Толбухина, 118/1 на улице Папазяна, 15 на улице Мамиконянца;

11:00-17:00 жилые дома 60, 62 на улице Гюрджяна, школа N163 в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Масис;

в Армавирской области:

10:00-11:00 села Паракар, Таиров;

в Котайкской области:

11:00-16:00 село Агавнадзор, газозаправочная станция “Вива МАн”, дома отдыха ‘Мармарик”, “Алашкерт”, “Гюхакадемия”, учебная база ‘Манкаваржакан” (Педагогического), школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 жильцы-абоненты и абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Г. Нжде в городе Чамбарак;

в Тавушской области:

10։30-11:00 и 15։00-15:30 улицы Усанохакан, Орджоникидзе, Мясникяна, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 47-49/1 на улице Мамиконянца;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Касяна, Арама Егияна, Сазаи Никогосяна, Саят-Новы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично село Аргаванд;

12:00-14:00 частично село Масис;

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Г. Нжде в городе Чамбарак; села Лчап, Бердкунк, прилегающие жильцы-абоненты и абоненты (не являющиеся жильцами); газозаправочная станция ООО “Алик”, ресторанный комплекс ‘Роял Фиш”, станции сотовых операторов “Оранж-Армения”, “Виваселл-МТС” в селе Айраванк.