Среда, 31 Мая 2023 22:24

АрмИнфо.С 30 мая по 30 декабря приобретите платежную карту Visa Business Platinum от IDBank с ежемесячной платой за обслуживание 3000 драмов РА или 30 000 драмов РА в год. Это означает, что впервые представленная в Армении IDBank-ом бизнес-карта премиум-класса теперь может служить Вашему бизнесу по более доступным условиям.

По словам директора корпоративного бизнеса IDBank-а Тиграна Мхитаряна, комфорт клиентов всегда находится в центре внимания Банка. «Карта создана специально для нужд бизнеса и имеет ряд преимуществ, в частности, это позволяет:

- получить бесплатный доступ в более чем 1000 залов ожидания в аэропортах,

- воспользоваться льготными скидками по всему миру,

- воспользоваться международной консьерж-службой,

- совершать мгновенные транзакции и многое другое в мобильном онлайн-приложении IDBusiness Mobile.

Помимо всего этого, карта дает нашим бизнес-клиентам возможность комфортно вести бизнес. Другими словами, этой картой можно платить за различные товары, приобретенные организацией, оплачивать командировки сотрудников, оформлять для них туристическую страховку на выгодных условиях и т. д. При этом все налоговые обязательства будут выполняться беспрепятственно», — сказал Тигран Мхитарян и добавил, что они рады возможности предложить карту своим клиентам на выгодных условиях.

Более подробную информацию о карте Вы можете получить, посетив официальный сайт IDBank-а.