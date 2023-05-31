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 Среда, 31 Мая 2023 22:22
Алина Оганесян

Жанна Андреасян: Правительство интенсивно работает над программой Академгородка, создан соответствующий Фонд

Жанна Андреасян: Правительство интенсивно работает над программой Академгородка, создан соответствующий Фонд

АрмИнфо. Правительство Армении интенсивно работает над программой создания Академического городка. Об этом в ходе брифинга 31 мая заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Она напомнила, что в конце марта было принято решение о создании Фонда , который будет кооридинировать и контролировать работы по созданию Академгородка. Министр заметила, что Фонд предусматривает полноценное участие правительства, поскольку речь идет о крупной государственной программе.

На данном этапе, по ее словам, идут переговоры с архитекторами по части проектирования и планирования. В этой связи Андреасян не исключила, что вскоре будет подписано соответствующее соглашение. Помимо этого, параллельно проводятся необходимые работы с Кадастром недвижимости по части инвентаризации земельных участков.

На вопрос о дальнейшей судьбе зданий действующих ВУЗов, глава ведомства отметила, что данного вопроса в повестке нет, поскольку Академический городок предусматривает строительство новых зданий, инфраструктур и новые земельные участки.

Напомним, что ранее Жанна Андреасян сообщала, что Академический городок - это большая структура, которая будет иметь 3 разных кластера различной направленности.

Она пояснила, что один из кластеров будет расположен на территории <Арменфильма> и будет связан с арт-направлением. Министр подчеркнула, что в контексте кластеров будет применяться комплексный подход. В частности, по ее словам, на территории арт-кластера будут расположены не только студенческая аудитория, спортивный зал и общежитие, а к примеру, концертный зал, все звенья, инфраструктуры для кинопроизводства и т.д.

Второй кластер планируется построить на территории Института физических исследований Национальной академии наук Республики Армения в Ашатраке, где будут сосредоточены ВУЗы технологической направленности с научно-исследовательской деятельностью. В этом контексте Андреасян сообщила, что параллельно с этими предусмотрено создать транспортную инфраструктуру, которая будет обслуживать этот городок. <Речь идет о нескольких десятках тысяч студентов. Поэтому проект предусматривает создание транспортных узлов и инфраструктур>,

- сказала она.

Третий кластер, по ее словам, будет самым большим. Кроме этого, на территории 3-го кластера смогут действовать международные или межгосударственные ВУЗы. <Сейчас мы обсуждаем, какой направленности ВУЗы в каких кластерах будут расположены>, - подчеркнула Андреасян. Министр отметила, что для проекта рассматриваются различные возможности и инструменты финансирования, в том числе формат ГЧП (государственно-частное партнерство).

Напомним, что в Армении создание академического городка закреплено в Законе РА  <Об утверждении Государственной программы развития образования до 2030 года>. В рамках Закона ожидается, что в ближайшей перспективе в Армении останутся до 8 государственных высших учебных заведений.

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